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Mundo animal

Município do litoral Sul do ES oferta 450 castrações gratuitas de cães e gatos

Para ter acesso, é preciso fazer um cadastro na Secretaria de Meio Ambiente de Marataízes. Além de castração, serão oferecidos serviços de identificação dos pets

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 10:40

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 abr 2022 às 10:40
Município do litoral Sul oferta 450 castrações de cães e gatos de graça
Município do litoral Sul oferta 450 castrações de cães e gatos de graça Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Marataízes
A prefeitura de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, pretende realizar 450 cirurgias de castração de cães e gatos gratuitamente. Além de castração, serão oferecidos serviços de tratamento e implantação de chip de identificação nos animais.
Para ter acesso ao serviço, o animal precisa estar sob tutela de um protetor independente ou então de alguma instituição que trabalhe de forma voluntária no resgate e cuidado de animais de rua.
O serviço começou na última quinta-feira (07), com coleta de sangue de animais de uma protetora independente, que cuida de dezenas de animais. Dona Janete, moradora da Barra, é responsável por mais de 50 cães.
“Nesse primeiro momento, estamos coletando o sangue dos cães para a realização dos exames necessários para a castração. A procura está sendo alta, e estamos fazendo o possível para orientar e atender todos os protetores e em breve divulgaremos os dados desse projeto”, disse Antônio Carlos Sader, secretário municipal de Meio Ambiente.
O programa foi instituído por meio de uma lei municipal, após uma reivindicação antiga dos moradores de Marataízes. Uma clínica veterinária de Cachoeiro de Itapemirim venceu a licitação e fará o serviço. “As pessoas precisam procurar a Secretaria de Meio Ambiente para fazer o seu cadastro, e, atendendo os requisitos, poderão ter o seu cão ou gato atendidos”, comentou.

CRITÉRIOS DO SERVIÇO

Município do litoral Sul do ES oferta 450 castrações gratuitas de cães e gatos

Critérios para participar

- Protetores independentes que fazem resgate de animais da rua e se tornem responsáveis por eles, com apresentação de documento oficial de identidade, CPF e Declaração de Cadastro na secretaria de meio ambiente.

- Organizações não governamentais (ONGs e Associações) de proteção aos animais (pessoas jurídicas), previamente cadastrados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), com apresentação do Cartão CNPJ, Estatuto Social, Ata de última eleição, devidamente registrada em cartório.

- O proprietário ou responsável pelo animal, somente após cadastro na secretaria de meio ambiente, com assinatura dos termos de responsabilidade de tutela do animal e autorização do procedimento cirúrgico, será direcionado ao prestador de serviço contratado pelo município para a efetiva castração.

A secretaria de Meio Ambiente fica na Avenida Domingos Martins nº 41, Centro de Marataízes. O telefone de contato é (28) 3532- 4131 e o e-mail é [email protected]. O local funciona de 08h às 16h.

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