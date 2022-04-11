Município do litoral Sul do ES oferta 450 castrações gratuitas de cães e gatos

- Protetores independentes que fazem resgate de animais da rua e se tornem responsáveis por eles, com apresentação de documento oficial de identidade, CPF e Declaração de Cadastro na secretaria de meio ambiente.

- Organizações não governamentais (ONGs e Associações) de proteção aos animais (pessoas jurídicas), previamente cadastrados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), com apresentação do Cartão CNPJ, Estatuto Social, Ata de última eleição, devidamente registrada em cartório.

- O proprietário ou responsável pelo animal, somente após cadastro na secretaria de meio ambiente, com assinatura dos termos de responsabilidade de tutela do animal e autorização do procedimento cirúrgico, será direcionado ao prestador de serviço contratado pelo município para a efetiva castração.