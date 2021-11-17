O que fazer e (não) fazer em caso de ataques de cães na rua

O repórter da TV Gazeta André Falcão esteve, na manhã desta quarta-feira (17), com o adestrador Vitor Cavazzoni, que realiza este trabalho desde 2015 e indicou alguns cuidados em situações de risco diante de cães.

Adestrador indica treinar cães para evitar acidentes Crédito: Pixabay

Durante entrevista, Vitor comentou sobre o comportamento do cachorro e sua relação com o dono. "O comportamento do cão é decorrente de dois fatores: o manejo, a criação, como o dono educa e também o fator genético. O que o cão carrega dentro de si. Se temos pais com tendência agressiva, teremos grandes chances dos filhotes portarem essas características. Se temos pais mansos, as chances de terem cães mansos também aumenta".

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O adestrador ainda comentou sobre situações de risco, indicando o que fazer e o que não fazer durante situações graves, visto o caso envolvendo a idosa Regina Maria, de 69 anos. Confira:

O QUE FAZER EM CASO DE UM POSSÍVEL ATAQUE

Caso aviste um cão raivoso de uma distância considerável, é indicado desviar o caminho;

Durante uma situação de risco, busque um abrigo para se resguardar;

Tente ficar calmo, evitando movimentos bruscos;

Se possível, ignore a presença do cão a fim de que ele possa também ignorar você.

O QUE NÃO FAZER EM CASO DE UM POSSÍVEL ATAQUE

Não se apavorar, pois pode tomar atitudes erradas;

Não gritar, já que pode causar agitações no cão;

Não fugir, pois pode fazer com que o cão persiga você.

MORDIDA DE CÃO

Além disso, quando questionado sobre uma possível mordida de cão, o adestrador comentou que o ideal, caso venha a receber algum auxílio, é laçar o cachorro pelo pescoço e puxá-lo, de forma que ele sinta falta de ar e largue a mordida. Isso porque, jogar água, bater no animal ou gritar só causará mais problemas. Estas atitudes fazem com que o animal continue a atacar.

DONOS DE CÃES GENETICAMENTE AGRESSIVOS

Para aqueles que optam por ter cachorros geneticamente agressivos, Vitor ofereceu algumas dicas. "A orientação é sempre educar o cão. Treinar o cão. Orientar o dono da melhor forma para poder criar esse animal. Ter todos os cuidados em casa, com o muro, com o portão resistente", destacou.

EDUCAÇÃO DO ANIMAL