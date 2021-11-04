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Após denúncia em vídeo

Suspeito de colocar cocaína em nariz de cachorro é preso em SP

Os investigadores foram até a casa da mãe do suspeito, onde localizaram mais cinco cachorros e quatro gatos, todos em estado de maus tratos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 nov 2021 às 16:19

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 16:19

Pinos de cocaína teriam sido usados por suspeito preso de colocar a droga na narina de um cachorro em Cubatão
Pinos de cocaína teriam sido usados por suspeito preso de colocar a droga na narina de um cachorro em Cubatão Crédito: Polícia Civil/Divulgação
Um homem, de 29 anos, foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (4), em Cubatão (56 km de SP), pela Polícia Civil, suspeito de maltratar um cachorro.
A prisão aconteceu em um terreno no Parque São Luís, após uma denúncia feita através de um vídeo que mostrava o homem supostamente inserindo cocaína na narina do animal.
Segundo policiais, o suspeito teria dito que foi até a Vila dos Pescadores comprar drogas e que recebeu um pino extra da droga dado pelo traficante para que ele fizesse o animal consumir a droga. O homem, então, afirma ter inserido a substância ilícita na narina do animal.
Os investigadores foram até a casa da mãe do suspeito, onde localizaram mais cinco cachorros e quatro gatos, todos em estado de maus tratos, sendo requisitados exames periciais no local.
O suspeito foi conduzido para o 2º Distrito Policial de Cubatão (Deinter 6) e vai responder pelo crime de praticar ato de abuso a animais.

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