Suspeito de colocar cocaína em nariz de cachorro é preso em SP

Pinos de cocaína teriam sido usados por suspeito preso de colocar a droga na narina de um cachorro em Cubatão Crédito: Polícia Civil/Divulgação

Um homem, de 29 anos, foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (4), em Cubatão (56 km de SP), pela Polícia Civil, suspeito de maltratar um cachorro.

A prisão aconteceu em um terreno no Parque São Luís, após uma denúncia feita através de um vídeo que mostrava o homem supostamente inserindo cocaína na narina do animal.

Segundo policiais, o suspeito teria dito que foi até a Vila dos Pescadores comprar drogas e que recebeu um pino extra da droga dado pelo traficante para que ele fizesse o animal consumir a droga. O homem, então, afirma ter inserido a substância ilícita na narina do animal.

Os investigadores foram até a casa da mãe do suspeito, onde localizaram mais cinco cachorros e quatro gatos, todos em estado de maus tratos, sendo requisitados exames periciais no local.