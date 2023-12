Vídeo: confira como vai ficar o trânsito de Vitória após pacotão de obras

Intervenções devem ser feitas em 21 trechos, que abrangem seis bairros da parte mais valorizada do município; expectativa é que as obras sejam entregues em meados de 2025

Um pacotão de obras que promete diminuir os 'gargalos' do trânsito de Vitória foi anunciado pela Prefeitura da Capital capixaba. São mudanças em 21 trechos, que abrangem seis bairros da parte mais valorizada do município: Praia do Canto, Ilha do Frade, Ilha do Boi, Praia do Suá, Enseada do Suá e Santa Helena.