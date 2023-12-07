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Fim dos gargalos

Vídeo: confira como vai ficar o trânsito de Vitória após pacotão de obras

Intervenções devem ser feitas em 21 trechos, que abrangem seis bairros da parte mais valorizada do município; expectativa é que as obras sejam entregues em meados de 2025

Publicado em 07 de Dezembro de 2023 às 19:48

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

07 dez 2023 às 19:48
Um pacotão de obras que promete diminuir os 'gargalos' do trânsito de Vitória foi anunciado pela Prefeitura da Capital capixaba. São mudanças em 21 trechos, que abrangem seis bairros da parte mais valorizada do município: Praia do Canto, Ilha do Frade, Ilha do Boi, Praia do Suá, Enseada do Suá e Santa Helena. 
O investimento deve custar R$ 44 milhões aos cofres do município, com previsão de início no primeiro semestre de 2024. A expectativa é que as intervenções sejam entregues em meados de 2025. Confira no vídeo acima o detalhamento de algumas dessas mudanças.
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