Vídeo: confira como vai ficar o trânsito de Vitória após pacotão de obras

Um pacotão de obras que promete diminuir os 'gargalos' do trânsito de Vitória foi anunciado pela Prefeitura da Capital capixaba. São mudanças em 21 trechos, que abrangem seis bairros da parte mais valorizada do município: Praia do Canto, Ilha do Frade, Ilha do Boi, Praia do Suá, Enseada do Suá e Santa Helena.
O investimento deve custar R$ 44 milhões aos cofres do município, com previsão de início no primeiro semestre de 2024. A expectativa é que as intervenções sejam entregues em meados de 2025. Confira no vídeo acima o detalhamento de algumas dessas mudanças.