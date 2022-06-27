Vídeo: água invade ruas e casas após rompimento de adutora em Colatina

Moradores da Avenida Rio Doce, no bairro Adélia Giuberti, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , acordaram um barulho de enxurrada e muita água invadindo as casas na madrugada desta segunda-feira (27). Uma adutora — conjunto de encanamento para escoar e transportar água — do Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear) se rompeu e toda a água da estação de tratamento vazou.

Um dos moradores atingidos, Diones Rufino gravou um vídeo (veja acima) mostrando a força da água e a sujeira que ficou na casa dele. “Eram 2h40 quando eu ouvi um barulho e pensei que fosse chuva, mas, ao abrir a janela, vi que não era chuva. Tentamos salvar o que dava, mas ainda assim tivemos prejuízo”, disse, em entrevista ao repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste. Segundo ele, a água estragou móveis da residência.

Mecânico teve a oficina de trabalho atingida pela lama e água. Crédito: Háricklis Douglas

O mecânico João Carlos Margoto, que teve a oficina atingida por lama e água, disse que esta segunda-feira (27) foi um dia de trabalho perdido. “Aqui não dá para trabalhar hoje. Tenho que limpar tudo”, contou.

Pelo menos cinco casas foram atingidas. E quem não teve a residência alagada, tem que lidar com a lama que ficou na rua. O abastecimento de água também precisou ser interrompido no bairro. Os moradores disseram para a reportagem que a rede já vinha mostrando sinais de vazamento e que o transtorno poderia ter sido evitado.

Lama que ficou na rua após vazamento. Crédito: Háricklis Douglas

“Na semana passada eu liguei umas dez vezes, meu marido também ligou. Eles falaram que iriam ver, mas ninguém veio e aconteceu isso”, afirmou a dona de casa Penha Zanotelli.

O QUE DIZ O SANEAR