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Quarentena

Veja vídeos do movimento nas praias da Grande Vitória neste sábado (20)

Na sexta-feira (19), o governador Renato Casagrande fez um apelo à população: "Não leve cadeira, guarda-sol, evitem esportes coletivos. Se puder, não vá à praia”

Publicado em 20 de Março de 2021 às 19:50

Publicado em 

20 mar 2021 às 19:50
Camburi
Helicóptero do Notaer sobrevoa Praia de Camburi, em Vitória, neste sábado (20) Crédito: Notaer/Governo do Estado
Helicóptero do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer) realizou um sobrevoo nas praias da Grande Vitória, como parte dos esforços de fiscalização do governo do Estado na quarentena, em vigor até o próximo dia 31, para tentar conter a disseminação da Covid-19 nos 78 municípios do Espírito Santo.
Na sexta-feira (19), o governador Renato Casagrande fez um apelo à população: "Não leve cadeira, guarda-sol, evitem esportes coletivos. Se puder, não vá à praia”.  Ele destacou que a pressão sobre o sistema de saúde tem aumentando, o que exige o comprometimento das pessoas com a quarentena. Neste sábado, a ocupação dos leitos de UTI chegou a 93%.

SERRA

A imagens mostram a Praia de Jacaraípe neste sábado.

VITÓRIA

Em Vitória, o primeiro registro é da Praia de Camburi. No segundo vídeo, imagens da Ilha do Boi e da Curva da Jurema.

VILA VELHA

O helicóptero captou imagens da Praia de Itapoã e da Praia da Costa, no município.

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