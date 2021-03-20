Veja vídeos do movimento nas praias da Grande Vitória neste sábado (20)

Helicóptero do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer) realizou um sobrevoo nas praias da Grande Vitória, como parte dos esforços de fiscalização do governo do Estado na quarentena, em vigor até o próximo dia 31, para tentar conter a disseminação da Covid-19 nos 78 municípios do Espírito Santo.