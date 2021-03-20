Veja vídeos do movimento nas praias da Grande Vitória neste sábado (20)

Helicóptero do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer) realizou um sobrevoo nas praias da Grande Vitória, como parte dos esforços de fiscalização do governo do Estado na quarentena, em vigor até o próximo dia 31, para tentar conter a disseminação da Covid-19 nos 78 municípios do Espírito Santo.
Na sexta-feira (19), o governador Renato Casagrande fez um apelo à população: "Não leve cadeira, guarda-sol, evitem esportes coletivos. Se puder, não vá à praia”. Ele destacou que a pressão sobre o sistema de saúde tem aumentando, o que exige o comprometimento das pessoas com a quarentena. Neste sábado, a ocupação dos leitos de UTI chegou a 93%.
SERRA
A imagens mostram a Praia de Jacaraípe neste sábado.
VITÓRIA
Em Vitória, o primeiro registro é da Praia de Camburi. No segundo vídeo, imagens da Ilha do Boi e da Curva da Jurema.
VILA VELHA
O helicóptero captou imagens da Praia de Itapoã e da Praia da Costa, no município.