Varíola dos macacos é descartada em criança de 7 anos de Cachoeiro

A Secretaria de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, divulgou nesta quinta-feira (4) que o resultado do exame para o primeiro caso suspeito de varíola dos macacos (monkeypox), em um menino de 7 anos, deu negativo. A criança estava em isolamento em casa, com a mãe, após buscar atendimento médico com bolhas pelo corpo na semana passada.
O caso suspeito foi notificado às autoridades de saúde e, nesta segunda-feira (1º), material coletado da criança foi encaminhado para o Laboratório Central do Rio de Janeiro. A Prefeitura de Cachoeiro destacou que o vírus monkeypox foi descartado no menino, mas não informou qual diagnóstico da doença provocou as lesões no corpo dele.
SOBRE O CASO
A mãe da criança disse na última semana que o filho começou a apresentar algumas bolhas no corpo e reclamar de muita coceira. Posteriormente a quantidade de lesões foi aumentando. No terceiro dia, as bolhas foram crescendo, inflamando e viraram feridas.
Ela buscou atendimento médico no Hospital Infantil São Francisco de Assis (Hifa) e a criança recebeu o diagnóstico sugestivo para a varíola dos macacos. A família recebeu orientações da unidade para que o menino ficasse isolado em casa.