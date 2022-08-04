Varíola dos macacos é descartada em criança de 7 anos de Cachoeiro

Varíola dos macacos foi descatado em garoto de 7 anos em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Freepik

O caso suspeito foi notificado às autoridades de saúde e, nesta segunda-feira (1º), material coletado da criança foi encaminhado para o Laboratório Central do Rio de Janeiro. A Prefeitura de Cachoeiro destacou que o vírus monkeypox foi descartado no menino, mas não informou qual diagnóstico da doença provocou as lesões no corpo dele.

SOBRE O CASO

A mãe da criança disse na última semana que o filho começou a apresentar algumas bolhas no corpo e reclamar de muita coceira. Posteriormente a quantidade de lesões foi aumentando. No terceiro dia, as bolhas foram crescendo, inflamando e viraram feridas.