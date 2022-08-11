Varíola dos macacos: cuidados que você deve ter caso seja infectado

- 8 de junho: o 1º caso de varíola dos macacos é confirmado no Brasil. O diagnóstico foi feito em São Paulo, em um homem de 41 anos que viajou à Espanha

- 15 de junho: o 1º caso suspeito da varíola dos macacos começa a ser investigado no Espírito Santo. O paciente era um estrangeiro de 44 anos

- 14 de julho: o 1º caso de varíola dos macacos no Espírito Santo é confirmado. No mesmo dia, a Secretaria de Estado de Saúde informou que dois casos haviam sido confirmados em moradores da Grande Vitória

- 23 de julho: a Organização Mundial da Saúde decretou a varíola dos macacos como uma emergência de saúde pública de alcance internacional.

- 29 de julho: a 1ª morte pela varíola dos macacos no Brasil foi confirmada pelo Ministério da Saúde. O óbito foi registrado em Uberlândia (MG). A vítima era um homem de 41 anos com comorbidades.