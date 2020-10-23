Usina de cana-de-açúcar é paralisada por poluição em Itapemirim

Iema paralisou atividades em usina por conta do excesso de lançamento de fuligem no ar Crédito: Divulgação/ Iema

Segundo o Iema, após várias denúncias, a usina foi fiscalizada e interditada na semana passada, em 15 de outubro. O motivo foi a emissão de material particulado (fuligem) para a atmosfera por meio das chaminés das caldeiras.

Em nota, o órgão estadual informou que, para a desinterdição, a empresa teria que cumprir a intimação, adequar os sistemas de controle ambiental das caldeiras e atender aos padrões de emissão estabelecidos na legislação ambiental vigente. As exigências, segundo o Iema, já estavam estabelecidas em licença ambiental desde 2015 e em acordo judicial desde 2013.

Usina ficou uma semana paralisada por uma semana Crédito: Divulgação/ Iema

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos explicou ainda que está sendo elaborado um parecer técnico e que a empresa poderá ser multada, considerando as infrações identificadas.

O QUE DIZ A USINA

A assessoria de imprensa da Usina Paineiras confirmou a interdição. Entretanto, diferente do que afirmou o Iema, disse que a paralisação das atividades ocorreu no último sábado (17) e durou dois dias depois de a indústria ser notificada.