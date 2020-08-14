Universitária ajuda na alfabetização da avó no interior de Muqui

Durante a pandemia, Ana Paula teve a iniciativa de ensinar a avó a ler Crédito: Ana Paula do Nascimento Silva

, voltou para a casa da família, no interior de Em meio à pandemia do novo coronavírus e a paralisação das aulas, a estudante de engenharia ambiental, Ana Paula do Nascimento Silva, de 25 anos, que mora em Vitória , voltou para a casa da família, no interior de Muqui , no Sul do Espírito Santo. Preocupada em manter a avó, de 62 anos, dentro de casa, ela teve a iniciativa de realizar um antigo sonho da matriarca: de ser alfabetizada para conseguir ler a Bíblia.

Os primeiros passos desse sonho começaram no final de março, quando a Ana Paula voltou para a casa dos pais, no distrito de São Gabriel, zona rural do município. A universitária conta que dona Tereza do Nascimento sempre trabalhou no campo e, no passado, chegou a entrar em um projeto de alfabetização para adultos, mas parou por conta da colheita de café.

A proposta foi lançada por Ana Paula à avó, que no início ficou com receio de não conseguir aprender por conta da idade, mas topou a ideia. Hoje ela já reconhece algumas letras, tenta escrever algumas palavras. Postei nas redes sociais numa forma de incentivar ela, pois dizia que não estava aprendendo e ia desistir. Após a repercussão, ficou encantada com as mensagens positivas que teve, conta.

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Casada, dona Tereza tem 10 filhos. A neta conta que já deu aulas de reforço ao irmão mais novo, mas diferente de uma criança, a metodologia com a avó precisou ser adaptada. Gosto de ensinar, ajudar as pessoas a evoluir, a conquistar seu sonho, é o que me move hoje. Quando passava os ditados das letras e ela ia juntando as letrinhas e falava a palavra, o olho dela brilhou e fiquei emocionada e ela começou a perceber que estava aprendendo, recorda a neta.