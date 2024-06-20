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Em Jardim Camburi

Trecho da Norte Sul em Vitória é municipalizado e deve ganhar novo asfalto

Com lei promulgada pela Assembleia Legislativa, governo do Estado repassa controle da gestão da via para a Prefeitura de Vitória
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

20 jun 2024 às 19:46

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 19:46

Rodovia Norte Sul
Trecho da Rodovia Norte Sul, em Jardim Camburi, que passa para a gestão de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
A Rodovia Norte-Sul, em Jardim Camburi, agora é de responsabilidade da Prefeitura de Vitória. A novidade foi divulgada na tarde desta quinta-feira (20) pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).
Segundo a Casa de Leis, o governo do Estado está autorizado a repassar um trecho da via para a administração municipal, como previsto na Lei 12.137/204, de autoria do deputado estadual Fabrício Gandini (PSD) e promulgada pelo presidente da Ales, deputado Marcelo Santos (Podemos).
Anteriormente, o Estado tinha responsabilidade em um espaço compreendido entre as proximidades do Shopping Norte Sul até a altura do Posto Mirante, já na chegada à Serra. Agora, a via passa a contar com gestão da Prefeitura de Vitória em sua totalidade. O trecho da rodovia dentro de Serra já é municipalizado.
"O Estado está cumprindo a parte que foi combinada com a prefeitura, que é primeiro ter autorização com essa lei. Agora nós vamos ter um momento importante, pois já está sendo feito o recapeamento de toda a via, que começou ontem (quarta-feira, 19 de junho) e temos o recapeamento entregue nas próximas semanas, de forma completa, bem estruturada para que o município possa fazer uma gestão mais local", disse Gandini.
No mês passado, a reportagem de A Gazeta percorreu a rodovia e constatou as más condições da via, com remendos e buracos, colocando em risco quem trafega pelo local. Na ocasião, motoristas e motociclistas reclamaram dos problemas e cobraram melhorias.

Problemas no asfalto da Norte Sul, em Vitória

Segundo o deputado Marcelo Santos (Podemos), presidente da Ales, a concessão da rodovia ao município pode melhorar os trâmites para manutenção da rodovia.
“O trecho já faz parte da comunidade de Jardim Camburi. É uma via estadual, porém totalmente urbana e carece de um atendimento pela municipalidade, porque o Estado trata rodovia de outra forma”, disse Santos.

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Motoristas reclamam de remendos e buracos na Norte Sul em Vitória

Bruno Malias, presidente da Associação Comunitária de Jardim Camburi (ACJAC), afirma que a municipalização é demanda antiga dos moradores da região.
“Tem a necessidade da finalização da ciclovia ligando a Praia de Camburi até o município de Serra, necessidade de que as pessoas atravessem a via com mais segurança, precisa de mais acessibilidade, necessidade de que abrigos de ônibus sejam instalados naquela via e tenha segurança para o trabalhador e o morador, precisa de via lateral”, pontuou Malias.
Segundo a Prefeitura de Vitória, o Executivo Municipal está a disposição para tratativas acerca da proposição de municipalização da Norte Sul. 
"O município reconhece a relevância e o potencial dessa importante via para a mobilidade urbana e destaca que vai seguir o que estabelece a legislação em vigor acerca da municipalização de trajetos de rodovias estaduais em centros urbanos (Lei nº 10.782/2017 e Decreto nº 4303-R/2018), sempre com base do diálogo, transparência e cooperação visando a melhoria da qualidade de vida da população. O município sempre irá apoiar alternativas pensadas para melhorias no transporte urbano e no bem-estar de quem precisa fazer o deslocamento pela região", informou a PMV, por meio de nota enviada à reportagem de A Gazeta.
Trecho da Norte Sul em Vitória é municipalizado e deve ganhar novo asfalto

Atualização

21/06/2024 - 12:10
A versão inicial dessa matéria informava que a Prefeitura de Vitória havia sido demandada, mas não havia enviado retorno à reportagem sobre o assunto até a noite de quinta-feira (20). Na manhã desta sexta-feira (21), a PMV enviou posicionamento sobre o assunto e o texto foi atualizado.

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