Trecho da Norte Sul em Vitória é municipalizado e deve ganhar novo asfalto

Trecho da Rodovia Norte Sul, em Jardim Camburi, que passa para a gestão de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Anteriormente, o Estado tinha responsabilidade em um espaço compreendido entre as proximidades do Shopping Norte Sul até a altura do Posto Mirante, já na chegada à Serra. Agora, a via passa a contar com gestão da Prefeitura de Vitória em sua totalidade. O trecho da rodovia dentro de Serra já é municipalizado.

"O Estado está cumprindo a parte que foi combinada com a prefeitura, que é primeiro ter autorização com essa lei. Agora nós vamos ter um momento importante, pois já está sendo feito o recapeamento de toda a via, que começou ontem (quarta-feira, 19 de junho) e temos o recapeamento entregue nas próximas semanas, de forma completa, bem estruturada para que o município possa fazer uma gestão mais local", disse Gandini.

A Gazeta percorreu a rodovia e constatou as más condições da via, com remendos e buracos, colocando em risco quem trafega pelo local. Na ocasião, No mês passado, a reportagem depercorreu a rodovia e constatou as más condições da via, com remendos e buracos, colocando em risco quem trafega pelo local. Na ocasião, motoristas e motociclistas reclamaram dos problemas e cobraram melhorias

Problemas no asfalto da Norte Sul, em Vitória

Segundo o deputado Marcelo Santos (Podemos), presidente da Ales, a concessão da rodovia ao município pode melhorar os trâmites para manutenção da rodovia.

“O trecho já faz parte da comunidade de Jardim Camburi. É uma via estadual, porém totalmente urbana e carece de um atendimento pela municipalidade, porque o Estado trata rodovia de outra forma”, disse Santos.

Bruno Malias, presidente da Associação Comunitária de Jardim Camburi (ACJAC), afirma que a municipalização é demanda antiga dos moradores da região.

“Tem a necessidade da finalização da ciclovia ligando a Praia de Camburi até o município de Serra, necessidade de que as pessoas atravessem a via com mais segurança, precisa de mais acessibilidade, necessidade de que abrigos de ônibus sejam instalados naquela via e tenha segurança para o trabalhador e o morador, precisa de via lateral”, pontuou Malias.

Segundo a Prefeitura de Vitória , o Executivo Municipal está a disposição para tratativas acerca da proposição de municipalização da Norte Sul.

"O município reconhece a relevância e o potencial dessa importante via para a mobilidade urbana e destaca que vai seguir o que estabelece a legislação em vigor acerca da municipalização de trajetos de rodovias estaduais em centros urbanos (Lei nº 10.782/2017 e Decreto nº 4303-R/2018), sempre com base do diálogo, transparência e cooperação visando a melhoria da qualidade de vida da população. O município sempre irá apoiar alternativas pensadas para melhorias no transporte urbano e no bem-estar de quem precisa fazer o deslocamento pela região", informou a PMV, por meio de nota enviada à reportagem de A Gazeta.

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