A primeira fase da revitalização da Orla de São Pedro, em Vitória, será entregue para a população de forma integral no início de julho. Segundo o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), a estrutura será inaugurada no dia 5 do próximo mês, às 18 horas.
A reurbanização do local contempla áreas dos bairros São Pedro e Ilha das Caieiras, totalizando um trecho de 1,16 quilômetro, com construção de estacionamento, paisagismo, passeio contínuo com calçada, ciclovia, deques, arquibancadas alagáveis, rampas, cinco atracadouros e um espaço com pontos de iluminação que geram o efeito de “chão estrelado”.
“Hoje a região de São Pedro já é vista como uma área relevante para o turismo local e nacional. Com a entrega dessa obra e com as outras anunciadas ao redor da cidade, estamos reconectando todos os pontos de Vitória”, disse Pazolini em conversa com a reportagem de A Gazeta.
Ao todo, para a primeira fase de reurbanização, foram investidos R$ 96.033.385,96 com recursos oriundos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). De acordo com Pazolini, a segunda fase tem custo estimado em R$ 107 milhões.
“Com a conclusão e inauguração da primeira fase, já vamos dar a ordem de serviço para a segunda parte, que vai de Santo André até Resistência”, explicou o prefeito.
Inauguração da nova Orla de São Pedro vai acontecer no início de julho