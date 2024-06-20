Inauguração da nova Orla de São Pedro vai acontecer no início de julho

Orla de São Pedro, em Vitória, já tem data para ser inaugurada Crédito: Fernando Madeira

A primeira fase da revitalização da Orla de São Pedro, em Vitória , será entregue para a população de forma integral no início de julho. Segundo o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), a estrutura será inaugurada no dia 5 do próximo mês, às 18 horas.

“Hoje a região de São Pedro já é vista como uma área relevante para o turismo local e nacional. Com a entrega dessa obra e com as outras anunciadas ao redor da cidade, estamos reconectando todos os pontos de Vitória”, disse Pazolini em conversa com a reportagem de A Gazeta.

Ao todo, para a primeira fase de reurbanização, foram investidos R$ 96.033.385,96 com recursos oriundos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). De acordo com Pazolini, a segunda fase tem custo estimado em R$ 107 milhões.

“Com a conclusão e inauguração da primeira fase, já vamos dar a ordem de serviço para a segunda parte, que vai de Santo André até Resistência”, explicou o prefeito.