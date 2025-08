Curiosidades

Tornozeleira eletrônica: quanto custa e pesa o equipamento usado no ES

A utilidade do dispositivo de monitoramento é amplamente conhecida, mas o secretário de Estado da Justiça do Espírito Santo revela pontos mais curiosos sobre o eletrônico

O termo "tornozeleira eletrônica" voltou a ser bastante comentado após a recente prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro . Mas trazendo o tema para o Espírito Santo e focando exclusivamente no aparelho, quais informações sobre o dispositivo podem ser incomuns e até curiosas — já que é de conhecimento geral o que é e para o que serve o equipamento. >

Outro ponto abordado é a economia que o aparelho representa para o sistema prisional: enquanto a tornozeleira custa mensalmente R$ 265 para o Governo do Espírito Santo, manter um preso no regime fechado chega a R$ 6 mil. Pacheco ressaltou que o mecanismo de monitoramento é utilizado por pessoas que não oferecem risco à sociedade.>

Pacheco deixou claro que crimes com violência ou grave ameaça, como estupro e assassinato, não são elegíveis ao uso de tornozeleira — pelo menos não no início da pena. “Uma pessoa condenada por homicídio, por exemplo, pode vir a ter esse benefício no fim da pena, com a progressão de regime. A decisão sempre será do juiz", finalizou.>