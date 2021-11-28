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Tio do pão de queijo comemora vendas em Vitória no Enem 2021

Comerciante vende pães de queijo na porta de um dos locais de prova mais movimentados da Capital e viu seu estoque acabar neste domingo (28)
Luana Antunes

Luana Antunes

Publicado em 

28 nov 2021 às 20:18

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 20:18

Tio do pão de queijo no Enem 2021
Davi de Jesus Pereira é comerciante e vende pão de queijo em dias de Enem há 10 anos. Crédito: Carla Luz
O vendedor Davi de Jesus Pereira, 52, conhecido na Grande Vitória como "tio do pão de queijo",  comemorou o aumento das vendas neste domingo (28), segundo dia de provas do Enem 2021, em frente a um dos locais de prova mais movimentados de Vitória. O comerciante contou que vendeu todas as quatro remessas que levou, cada uma com 60 unidades. Foram 240 pães de queijo no total.
O popular comerciante vende pães de queijo no dia da aplicação do Enem há mais de dez anos e percebeu que depois que começou a aceitar pagamentos on-line, como o PIX, o movimento aumentou bastante. Davi explicou que grande parte das vendas que fez hoje foi dessa forma. 
Tio do pão de queijo no Enem 2021
O vendedor levou quatro remessas com 60 pães de queijo cada. Crédito: Carla Luz
Com o dinheiro extra que conseguiu hoje, David disse que deu para somar uma quantia boa para ajudar nas contas do mês em casa. Normalmente, em dias de semana, o vendedor ambulante vende pão de queijo em vários pontos da capital capixaba. 

ACIDENTE EM 2019

Davi passou por várias cirurgias devido a um acidente que sofreu em outubro de 2019, quando foi atropelado por uma moto enquanto atravessava a BR 101, na altura de Carapina, na Serra. O acidente comoveu seus clientes e admiradores. Com o atropelamento, o tio do pão de queijo teve traumatismo craniano e chegou a ficar internado em coma induzido na UTI do Hospital Jayme dos Santos Neves, também na Serra. Pouco mais de um mês depois, ele teve alta e ficou sob os cuidados da família

"TIO DO PÃO DE QUEIJO" É FLAGRADO PELO GOOGLE

Conhecido como "tio do pão de queijo". David é figurinha fácil de ser vista pelas ruas, especialmente nos ônibus e terminais rodoviários da Região Metropolitana, e faz a alegria dos usuários vendendo a tradicional iguaria mineira, que também tem a versão com goiabada. Até no mundo virtual David deu o ar da graça com a companheira diária de labuta às costas, a inseparável cesta de pão de queijo, ao ser flagrado pelas lentes do Google Street View no canteiro central da Avenida Leitão da Silva, em Vitória, entre os bairros Praia do Suá e Bento Ferreira. 

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