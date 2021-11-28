Estudante de Nutrição faz Enem para conseguir desconto em faculdade

Marcela de Carvalho tem 20 anos e está fazendo o Enem pela primeira vez Crédito: Carla Luz

A estudante de Nutrição Marcela de Carvalho participou do Enem pela primeira vez. A jovem de 20 anos já havia feito vestibular para entrar no curso do ensino superior em uma rede particular. Agora tenta com a nota do exame conseguir uma bolsa total ou parcial na faculdade em que já estuda.

Para a universitária, a principal diferença entre a prova do Enem e um vestibular é a complexidade do primeiro, já que no exame do ensino médio o tempo de prova e as questão são maiores.

De acordo com a candidata, o segundo dia de provas teve questões com assuntos mais técnicos e que demandavam maior conhecimento, como as fórmulas para a área de química e física, por exemplo.

COVID-19

Durante toda a prova, os candidatos permaneceram de máscara, segundo Marcela de Carvalho. Ainda segundo a universitária, havia álcool em gel disponível para todos na sala de aplicação do exame, e o distanciamento social entre as carteiras dos candidatos foi cumprido.