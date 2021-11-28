Enem 2021: candidato leva BO digital como documento e é impedido de fazer prova

Candidatos chegam para o segundo dia de prova do Enem Crédito: Ana Ritti

Cerca de dez minutos após o fechamento do portão na Faesa, um dos locais de aplicação da prova do Enem em Vitória, o estudante Rafael, que não quis revelar o nome completo, precisou deixar o prédio da faculdade, neste domingo (28). De acordo com o jovem, ele apresentou um boletim de ocorrência digital, utilizado para o caso de perda do documento oficial com foto, mas não foi aceito na sala.

Em contato com a faculdade, a assessoria explicou que a instituição é apenas locação da prova. Os responsáveis pela conferência de documentos e realização do exame são as equipes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O documento oficial é uma exigência para a realização da prova, mas o edital do exame permite a apresentação de boletim de ocorrência em caso de perda, furto ou roubo do documento, desde que expedido nos últimos 90 dias. O Inep informou que não são aceitos documentos de identificação digitais apresentados eletronicamente, mas o edital não especifica o caso do BO, como ocorreu com o participante impedido de fazer a prova na Faesa.

Edital do Enem 2021 Crédito: Reprodução

Procurado pela reportagem, Inep reforçou que o edital diz que "não serão aceitos documentos digitais apresentados eletronicamente" nos procedimentos de identificação do participante. A reportagem solicitou à assessoria do órgão que localizasse a informação no edital, mas até a publicação da matéria não havia dado retorno. Assim que houver uma resposta, o texto será atualizado.

DIGITAL PERMITIDO EM 2020

No manual de chefe de sala da edição de 2020 do Exame, a orientação é de que o fiscal de sala leve o participante com Boletim de Ocorrência, incluindo o digital, para que o coordenador verifique o documento. O material diz que “serão aceitos BO digitais e o protocolo do BO”.

Manual dos chefes de sala da edição de 2020 informa que o BO digital era aceito. Crédito: Reprodução

FALTA DE DOCUMENTO ELIMINA CANDIDATOS

Antes do início da prova, marcado para às 13h30, dois candidatos deixaram a Faesa por problemas com a documentação. Além do participante com o boletim de ocorrência digital, outro estudante foi eliminado por ter esquecido o documento obrigatório.

Na Unidoctum, uma candidata não conseguiu realizar a prova pela falta do registro de identificação. Ela aguardava a entrega do documento antes do fechamento do portão, mas não deu tempo.

Confira quais documentos são necessários para conseguir fazer a prova do Enem:



RG;

Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros e refugiados;

Carteira de Registro Nacional Migratório;

Documento Provisório de Registro Nacional Migratório;

Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como documento de identidade;

Passaporte;

Carteira Nacional de Habilitação;

Carteira de Trabalho e Previdência Social.

Em caso de documento oficial roubado ou furtado, pode ser apresentado o boletim de ocorrência expedido há no máximo 90 dias.

ENEM NO ES

Os portões dos locais de prova abriram às 12h e fecharam às 13h, no horário de Brasília. Os candidatos realizam neste domingo as provas de ciências da natureza e matemática. O exame teve início às 13h30 e tem duração de cinco horas.