Mãe e avó de candidatos viram amigas no local de prova do Enem no ES

Amizade entre mãe e avó de candidatos é criada graças ao Enem Crédito: Carla Luz

Amizade firmada pelo Enem é possível? Sim, a Solange Lorencini e Wandette de Oliveira são a prova dessa história. Elas se conheceram no primeiro domingo do Enem, no último dia (21), ao acompanharem seus familiares no local de aplicação da prova. A primeira, é mãe de uma candidata que já é graduada, mas quer voltar à faculdade para cursar publicidade. Já a segunda mulher, é avó de um candidato que ainda não decidiu o curso que vai fazer.

Hoje, no segundo dia do Enem, Solange e Wandette marcaram de se encontrarem, mais uma vez, no portão do Salesiano. As duas mulheres estão confiantes em relação à prova da filha e neto, pois, segundo elas, os candidatos se prepararam muito durante o ano e, por terem grande facilidade com as tecnologias da atualidade, podem se sair muito bem no exame.