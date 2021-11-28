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Mãe e avó de candidatos viram amigas no local de prova do Enem no ES

As mulheres se viram pela primeira vez no primeiro dia de aplicação do exame. Elas marcaram de se reencontrar novamente nesta segunda fase do exame
Carla Tainara Luz

Carla Tainara Luz

Publicado em 

28 nov 2021 às 16:30

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 16:30

Amizade no Enem
Amizade entre mãe e avó de candidatos é criada graças ao Enem Crédito: Carla Luz
Amizade firmada pelo Enem é possível? Sim, a Solange Lorencini e Wandette de Oliveira são a prova dessa história. Elas se conheceram no primeiro domingo do Enem, no último dia (21), ao acompanharem seus familiares no local de aplicação da prova. A primeira, é mãe de uma candidata que já é graduada, mas quer voltar à faculdade para cursar publicidade. Já a segunda mulher, é avó de um candidato que ainda não decidiu o curso que vai fazer.
Hoje, no segundo dia do Enem, Solange e Wandette marcaram de se encontrarem, mais uma vez, no portão do Salesiano. As duas mulheres estão confiantes em relação à prova da filha e neto, pois, segundo elas, os candidatos se prepararam muito durante o ano e, por terem grande facilidade com as tecnologias da atualidade, podem se sair muito bem no exame.
As mulheres são unânimes em afirmar que o mais importante não é o resultado e aprovação dos familiares, mas sim que eles façam uma prova tranquila e fiquem bem.

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