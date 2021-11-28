Enem 2021: correria minutos antes dos portões fecharem, em Vitória

No segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os portões foram fechados exatamente às 13h deste domingo (28) em todo o Brasil. Em Vitória, houve correria, sob um forte sol e calor que atinge o Estado.
O segundo dia da prova do Enem acontece neste domingo (28). A prova, em suas versões digital e impressa, será aplicada em mais de 230 escolas no Estado e conta com a participação de pelo menos 43 mil estudantes, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Nesta segunda etapa, os inscritos farão as provas de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias (química, física e biologia) e questões de Matemática e Suas Tecnologias. A prova terá início às 13h30, sendo que os portões serão abertos às 12 horas e fechados pontualmente uma hora depois.
São 5 horas de duração da prova, contadas a partir da autorização do aplicador para o início da prova. A saída do aluno sem o caderno de questões é autorizada após às 15h30. Só é possível sair com o caderno após às 18h.
