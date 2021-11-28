2º dia de prova

Enem 2021: correria minutos antes dos portões fecharem, em Vitória

Sob sol forte e calor, os candidatos tiveram que correr para não perder o exame. Veja vídeos

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 13:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2021 às 13:52
No segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os portões foram fechados exatamente às 13h deste domingo (28) em todo o Brasil. Em Vitória, houve correria, sob um forte sol e calor que atinge o Estado
O segundo dia da prova do Enem acontece neste domingo (28). A prova, em suas versões digital e impressa, será aplicada em mais de 230 escolas no Estado e conta com a participação de pelo menos 43 mil estudantes, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Nesta segunda etapa, os inscritos farão as provas de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias (química, física e biologia) e questões de Matemática e Suas Tecnologias. A prova terá início às 13h30, sendo que os portões serão abertos às 12 horas e fechados pontualmente uma hora depois.
São 5 horas de duração da prova, contadas a partir da autorização do aplicador para o início da prova. A saída do aluno sem o caderno de questões é autorizada após às 15h30. Só é possível sair com o caderno após às 18h.
*Por Vinicius Zagoto, Carla Luz, Maíra Ferrari, Milene Celestino e Ana Ritti

