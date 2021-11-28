Enem 2021: domingo começa com sol, mas tem previsão de chuva à tarde

O domingo (28), segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, começou com sol forte e calor no Espírito Santo, mas deve terminar com chuva. A instabilidade no tempo é provocada por uma frente fria que se afasta do Estado.
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a combinação do tempo abafado e da umidade provoca pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde. O vento sopra de moderada a forte intensidade no trecho litorâneo.
ALERTAS
O Espírito Santo está com o grau potencial para a ocorrência de chuvas intensas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta é válido deste domingo (28) até às 11h de segunda-feira (29), para as regiões Central, Noroeste, Sul e Litoral Norte.