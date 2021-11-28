Enem 2021: vendedora ambulante diz que vendas estão mais fracas

Dia de Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma oportunidade de renda extra para muitos ambulantes que trabalham na porta de escolas e faculdades onde as provas são realizadas, mas a crise econômica está afetando também as vendas em 2021. A vendedora Arlete Maria Caldeira trabalha há 12 anos vendendo água e canetas em frente a uma faculdade de Vitória e afirma que neste ano o movimento está mais fraco. “Já cheguei a vender 12 caixas de água mineral em edições passadas, no último domingo vendi 20 garrafas”, contou.
Neste domingo (28), segundo dia de prova, a baixa procura de estudantes por seus produtos está deixando Arlete preocupada. A vendedora acredita que, por estar vendendo pouco, deve levar boa parte da mercadoria para casa. “Vou levar, com certeza”, enfatizou.