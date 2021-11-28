Enem 2021: estudante desmaia e diz que fez prova no estilo Chico Xavier

Maria Antônia (de vestido florido) fez prova junto com irmã, pai e mãe Crédito: Carla Luz

Maria Antônia de Oliveira, 21, passou por uma situação inusitada durante a prova do Enem, neste domingo (28), em Vitória. Ela ficou tão nervosa durante o exame, que passou mal e desmaiou.

A estudante foi amparada por outra candidata, mas depois do que aconteceu não conseguiu se concentrar novamente no exame, mas levou a situação de forma descontraída. "Lancei o Chico Xavier na prova", brincou a estudante, ao dizer que fez a prova rápido, no estilo que o médium tinha quando escrevia as cartas psicografadas.

Mas essa cena não é a única marca da prova para Maria Antônia. Ela, que passou pelo teste no Salesiano, em Vitória, fez a prova na mesma sala da mãe, do pai e da irmã.

Além disso, Maria Antônia prestou o Enem neste ano porque quer uma vaga em Direito em uma universidade pública. A jovem já fazia o curso em uma faculdade particular. Mas, segundo a estudante, ela teve que trancar por problemas financeiros da família.

A mãe, Nara Melo, de 45 anos, tenta uma vaga em Ciências Sociais e realizou a prova com mais calma. "Para quem estudou, a prova estava muito fácil", afirmou.

A filha mais nova de Nara, Maria Luísa de Oliveira, realizou a prova pela primeira vez. A jovem de 17 anos se assustou com a dificuldade das provas do Enem.

Maria Luísa, Maria Antônia e filhas fizeram prova do Enem na mesma sala no Enem 2021. Crédito: Carla Luz