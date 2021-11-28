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Em Vitória

Enem 2021: estudante desmaia e diz que fez prova no estilo Chico Xavier

Maria Antônia fazia exame na mesma sala que mãe, pai e filhas e foi amparada por outra candidata quando passou mal por conta da ansiedade

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 18:37

Publicado em 

28 nov 2021 às 18:37
Familia faz Enem na mesma sala. O pai terminou a prova e está com boas expectativas para a prova de hoje e confiante com o Enem de 2021
Maria Antônia (de vestido florido) fez prova junto com irmã, pai e mãe Crédito: Carla Luz
Maria Antônia de Oliveira, 21, passou por uma situação inusitada durante a prova do Enem, neste domingo (28), em Vitória. Ela ficou tão nervosa durante o exame, que passou mal e desmaiou. 
A estudante foi amparada por outra candidata, mas depois do que aconteceu não conseguiu se concentrar novamente no exame, mas levou a situação de forma descontraída. "Lancei o Chico Xavier na prova", brincou a estudante, ao dizer que fez a prova rápido, no estilo que o médium tinha quando escrevia as cartas psicografadas.
Mas essa cena não é a única marca da prova para Maria Antônia. Ela, que passou pelo teste no Salesiano, em Vitória, fez a prova na mesma sala da mãe, do pai e da irmã. 
Além disso, Maria Antônia prestou o Enem neste ano porque quer uma vaga em Direito em uma universidade pública. A jovem já fazia o curso em uma faculdade particular. Mas, segundo a estudante, ela teve que trancar por problemas financeiros da família.
A mãe, Nara Melo, de 45 anos, tenta uma vaga em Ciências Sociais e realizou a prova com mais calma. "Para quem estudou, a prova estava muito fácil", afirmou.
A filha mais nova de Nara, Maria Luísa de Oliveira, realizou  a prova pela primeira vez. A jovem de 17 anos se assustou com a dificuldade das provas do Enem. 
Família faz Enem na mesma sala
Maria Luísa, Maria Antônia e filhas fizeram prova do Enem na mesma sala no Enem 2021. Crédito: Carla Luz
Além de mãe e filhas, o pai também esteve presente. Eduardo Souza tem 43 anos e, segundo a esposa e as filhas, se deu bem neste segundo dia de provas porque adora as matérias exatas. Ele está confiante e com boas expectativas pelo resultado da prova de hoje. 

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