Temporal causa estragos em municípios do Sul do ES; veja vídeos

Um temporal atingiu vários municípios da região Sul do Espírito Santo na tarde e noite desta quinta-feira (29) e causou estragos, como destelhamentos, alagamentos e quedas de árvores. As prefeituras ainda estão contabilizando os possíveis prejuízos e o atendimento aos moradores.
Em Mimoso do Sul, um forte temporal que começou às 18h20 e durou cerca de 50 minutos foi com chuva de granizo. Segundo a moradora Daiane Araújo, várias árvores foram arrancadas e plantações destruídas. Na manhã desta sexta-feira (30), os moradores se reuniram para retirar as árvores que estavam nas estradas.
Na maior cidade da região, os estragos foram registrados no interior, no distrito de Conduru, na comunidade de Maitá. Cinco casas tiveram danos materiais, como queda de parede e destelhamento, e cerca de 50 árvores caíram. De acordo com a Defesa Civil de Cachoeiro de Itapemirim, os próprios moradores estão fazendo um mutirão para reparo dessas casas. Veja o vídeo que mostra a ventania e chuva na região:
Na Região Serrana, em Vargem Alta, um forte temporal atingiu a comunidade de Canudal e a chuva durou cerca de 30 minutos. Já em Rio Novo do Sul, a chuva começou por volta das 18h e só parou às 22h, segundo moradores. Algumas ruas tiveram pontos de alagamento e o muro de uma casa caiu.