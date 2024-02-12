Stanley: entre a tendência e a controvérsia do chumbo usado nos copos

Os copos e garrafas da marca Stanley viraram tendência nos últimos anos. Na praia, nos bares, em shows, não importa o lugar – especialmente aqui, no Espírito Santo –, sempre aparece alguém com esse recipiente a tiracolo, Virou um "parceiro" entre aqueles que querem conservar a temperatura das bebidas por várias horas. O problema é que uma polêmica sobre esses itens fabricados pela Pacific Market International ganhou as redes sociais recentemente e pôs a marca em xeque.

Influenciadores do TikTok testaram a composição química para verificar a existência de chumbo no copo e descobriram que o metal pesado, considerado tóxico, está presente no fundo dos produtos. Posteriormente, a própria empresa reconheceu que utiliza chumbo na fabricação do item, mas garantiu que não há risco para os consumidores.

A Stanley reforçou que não há chumbo em parte alguma da superfície de seus produtos. “A marca utiliza um processo de fabricação que segue o padrão global da indústria para realizar o selamento na parede externa e garantir o isolamento a vácuo”, disse, por meio de nota, a empresa, que está há mais de cem anos no mercado.

Segundo a companhia, esse material de vedação inclui uma parcela de chumbo em sua composição. “No entanto, uma vez selada, essa área é coberta por uma camada não removível de aço inoxidável, tornando-a inacessível aos consumidores.”

“Na rara ocorrência desta tampa de inox se soltar, devido a algum caso extremo, possivelmente expondo o selante, este continuará sem contato com o conteúdo, sendo o produto devidamente coberto pela garantia vitalícia oferecida a todos os itens Stanley”, acrescentou a empresa.

A marca disse ainda que garante que seus produtos atendem a todas as exigências regulatórias dos Estados Unidos e da Europa e esclarece ainda que testa e valida a conformidade dos itens por meio de laboratórios terceirizados credenciados pela Food and Drug Administration (FDA), órgão regulador norte-americano, que verifica se os produtos seguem diretrizes rigorosas.

Mas há risco para a saúde? O infectologista Lauro Ferreira Pinto também afirma que, de maneira geral, o uso do copo não oferece risco, mesmo com a existência de chumbo na composição. Porém, apesar das informações da empresa, não descarta o perigo totalmente. Ele recomenda cautela no caso de a estrutura do produto ser danificada. Nessas condições, em uma situação extrema, os consumidores poderiam ser contaminados, alerta o médico.

O que é o chumbo?

O chumbo é um elemento químico que faz parte do grupo dos metais pesados. “Ele é um metal tóxico, denso, macio, maleável e considerado um mau condutor de eletricidade. Usa-se o chumbo na fabricação de baterias, mantas de blindagem, cabos e aditivos de gasolina, por exemplo”, descreve Amanda Meireles, professora do curso de Biomedicina da Faculdade Anhanguera, de São Paulo.

Por que o chumbo gera preocupação?

A presença do metal assustou porque ele é toxico para os seres humanos. O chumbo está associado a problemas como infertilidade, alterações no sistema nervoso central, câncer e problemas renais, explica a professora de Biomedicina. Além disso, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), “não existe concentração segura de chumbo no sangue”.

Onde há chumbo no copo?

O chumbo fica na base do copo Stanley e na região de vedação. Ele é coberto por uma camada densa de aço inoxidável, que o mantém na região interna – e não na superfície, onde teria contato direto com o consumidor.

Há risco para o consumidor?

O chumbo é protegido a vácuo com uma espessa camada de aço. “A Stanley garante que não possui chumbo na superfície, mas devemos manter atenção em relação a possíveis avarias e danos no copo”, ressalta Amanda.

Quais os sintomas em caso de contato com chumbo?

Dor abdominal

Dor nas articulações

Constipação

Vômitos

Náuseas

“Além disso, pode ocorrer dor de cabeça, perda de memória, fadiga e falta de apetite e, mais em longo prazo, dificuldade de aprendizagem, depressão, delírio e convulsões”, alerta a professora de Biomedicina.