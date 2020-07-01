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Sisu oferece mais de 2 mil vagas no ES: saiba como concorrer

A consulta do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) pode ser feita via internet. No ES, há 2.353 vagas disponíveis em instituições de cinco municípios

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 18:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2020 às 18:04
Sistema de Seleção Unificada (Sisu)
Sistema de Seleção Unificada (Sisu) Crédito: Divulgação
Espírito Santo conta com 2.353 vagas do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2020/2. É o que indica a consulta aberta pelo Ministério da Educação (MEC). Ao todo, os candidatos poderão se inscrever na disputa das mais de 51 mil vagas em instituições públicas de ensino do país de 7 a 10 de julho. No Estado, há vagas para os municípios de VitóriaSerraSão MateusCachoeiro de Itapemirim e Alegre.
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) oferece 2.701 vagas distribuídas em 71 cursos nos campi de Vitória, Alegre, no Sul do Estado, e em São Mateus, no Norte do Estado.  Do total, 1.345 são destinadas à ampla concorrência e 1.356, à reserva legal prevista na Lei 12.711/2012.
Já o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), ao todo, abriu 1.772 oportunidades nos campi de Alegre, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Centro-Serrano, Colatina, Guarapari, Ibatiba, Itapina, Linhares, Nova Venécia, Piúma, Santa Teresa, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha e Vitória.
A consulta de vagas do Sisu pode ser feita pelo nome do curso, pela instituição de ensino ou pela cidade através do site sisu.mec.gov.br/vagas

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 Os interessados terão a oportunidade de escolher até duas opções de curso. Durante o período de inscrição, será possível acompanhar os balanços diários do Sistema de Seleção e as notas de corte de cada uma das opções de curso. Caso deseje, o inscrito terá a chance de mudar as graduações escolhidas. O resultado será divulgado em 14 de julho e as matrículas dos aprovados em primeira chamada serão realizadas entre os dias 16 e 21 do mesmo mês. Quem não for convocado, terá uma lista de espera à disposição entre os dias 14 e 21 de julho.

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