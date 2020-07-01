Sisu oferece mais de 2 mil vagas no ES: saiba como concorrer

O Espírito Santo conta com 2.353 vagas do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2020/2. É o que indica a consulta aberta pelo Ministério da Educação (MEC). Ao todo, os candidatos poderão se inscrever na disputa das mais de 51 mil vagas em instituições públicas de ensino do país de 7 a 10 de julho. No Estado, há vagas para os municípios de Vitória, Serra, São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim e Alegre.
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) oferece 2.701 vagas distribuídas em 71 cursos nos campi de Vitória, Alegre, no Sul do Estado, e em São Mateus, no Norte do Estado. Do total, 1.345 são destinadas à ampla concorrência e 1.356, à reserva legal prevista na Lei 12.711/2012.
Já o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), ao todo, abriu 1.772 oportunidades nos campi de Alegre, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Centro-Serrano, Colatina, Guarapari, Ibatiba, Itapina, Linhares, Nova Venécia, Piúma, Santa Teresa, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha e Vitória.
A consulta de vagas do Sisu pode ser feita pelo nome do curso, pela instituição de ensino ou pela cidade através do site sisu.mec.gov.br/vagas
A página fornece as listas de graduações, instituições e municípios participantes da seleção do segundo semestre. No total, o Sisu contabiliza 51.800 vagas gratuitas em 57 instituições de ensino superior públicas. As opções estão distribuídas nas modalidades de ampla concorrência e em diferentes categorias de cotas e ações afirmativas. Podem participar do processo os candidatos que fizeram a última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não zeraram a redação.
Os interessados terão a oportunidade de escolher até duas opções de curso. Durante o período de inscrição, será possível acompanhar os balanços diários do Sistema de Seleção e as notas de corte de cada uma das opções de curso. Caso deseje, o inscrito terá a chance de mudar as graduações escolhidas. O resultado será divulgado em 14 de julho e as matrículas dos aprovados em primeira chamada serão realizadas entre os dias 16 e 21 do mesmo mês. Quem não for convocado, terá uma lista de espera à disposição entre os dias 14 e 21 de julho.