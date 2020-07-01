Sisu oferece mais de 2 mil vagas no ES: saiba como concorrer

Os interessados terão a oportunidade de escolher até duas opções de curso. Durante o período de inscrição, será possível acompanhar os balanços diários do Sistema de Seleção e as notas de corte de cada uma das opções de curso. Caso deseje, o inscrito terá a chance de mudar as graduações escolhidas. O resultado será divulgado em 14 de julho e as matrículas dos aprovados em primeira chamada serão realizadas entre os dias 16 e 21 do mesmo mês. Quem não for convocado, terá uma lista de espera à disposição entre os dias 14 e 21 de julho.