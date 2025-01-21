Sisu 2025: inscrições terminam nesta terça (21); veja notas de corte da Ufes e do Ifes

Na tabela, os cursos sem nota de corte sinalizada (espaços vazios) são aqueles onde ainda não foi atingido o número mínimo de inscrições para o corte. Ou seja, no curso de Física no campus Ifes de Cariacica, por exemplo, todos os inscritos entrariam na instituição, já que não há um número de candidatos maior do que o número de vagas ofertadas.