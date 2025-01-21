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Sisu 2025: inscrições terminam nesta terça (21); veja notas de corte da Ufes e do Ifes

A pedido de A Gazeta, Gama Pré-Vestibular realizou levantamento da pontuação daqueles que se cadastraram no Sisu; confira o resultado com as notas parciais desta terça-feira (21)
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

21 jan 2025 às 14:13

Publicado em 21 de Janeiro de 2025 às 14:13

UFES
Ufes oferece quase 5 mil vagas em curso de graduação Crédito: Ricardo Medeiros
As notas de corte parciais referentes ao último dia do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025, principal porta de entrada para as universidades públicas do país, foram divulgadas nesta terça-feira (21), quando terminam as inscrições para o programa de ingresso nas instituições de ensino. Segundo o Ministério da Educação (MEC), a chamada regular está prevista para o próximo domingo (26). (veja o cronograma abaixo).
> Simulador Sisu: veja em qual faculdade você consegue passar com sua nota do Enem
A pedido da redação de A Gazeta, a Gama Pré-Vestibular realizou levantamento das notas de corte parciais na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes). Confira abaixo: 
Segundo o levantamento desta terça, as maiores notas de corte das instituições federais do Espírito Santo são para os cursos de Medicina na Ufes (807,76) e Engenharia da Computação (772,12), também na Ufes. Já no Ifes, a maior nota de corte atual é para ingresso no curso de Administração: 737,21.
Na tabela, os cursos sem nota de corte sinalizada (espaços vazios) são aqueles onde ainda não foi atingido o número mínimo de inscrições para o corte. Ou seja, no curso de Física no campus Ifes de Cariacica, por exemplo, todos os inscritos entrariam na instituição, já que não há um número de candidatos maior do que o número de vagas ofertadas.

Inscrições

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), os candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 e que não obtiveram zero na prova de redação podem utilizar suas notas para concorrer a uma das vagas. A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. É vedada a participação de quem declarou ter feito o Enem 2024 na condição de treineiro (candidato que não concluiu o ensino médio e realizou o exame para fins de autoavaliação).
Cronograma 2025 - Sisu
Cronograma 2025 - Sisu Crédito: Ministério da Educação

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