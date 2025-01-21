Sisu 2025: inscrições terminam nesta terça (21); veja notas de corte da Ufes e do Ifes

As notas de corte parciais referentes ao último dia do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025, principal porta de entrada para as universidades públicas do país, foram divulgadas nesta terça-feira (21), quando terminam as inscrições para o programa de ingresso nas instituições de ensino. Segundo o Ministério da Educação (MEC), a chamada regular está prevista para o próximo domingo (26). (veja o cronograma abaixo).
A pedido da redação de A Gazeta, a Gama Pré-Vestibular realizou levantamento das notas de corte parciais na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes). Confira abaixo:
Segundo o levantamento desta terça, as maiores notas de corte das instituições federais do Espírito Santo são para os cursos de Medicina na Ufes (807,76) e Engenharia da Computação (772,12), também na Ufes. Já no Ifes, a maior nota de corte atual é para ingresso no curso de Administração: 737,21.
Na tabela, os cursos sem nota de corte sinalizada (espaços vazios) são aqueles onde ainda não foi atingido o número mínimo de inscrições para o corte. Ou seja, no curso de Física no campus Ifes de Cariacica, por exemplo, todos os inscritos entrariam na instituição, já que não há um número de candidatos maior do que o número de vagas ofertadas.
Inscrições
De acordo com o Ministério da Educação (MEC), os candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 e que não obtiveram zero na prova de redação podem utilizar suas notas para concorrer a uma das vagas. A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. É vedada a participação de quem declarou ter feito o Enem 2024 na condição de treineiro (candidato que não concluiu o ensino médio e realizou o exame para fins de autoavaliação).
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