Sisu 2025: acompanhe 2ª live com dicas para candidatos às vagas

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 começaram na sexta-feira (17). Para ajudar os candidatos a sanarem dúvidas sobre o sistema, a Gama Pré-vestibular realiza o Plantão Sisu, com uma série de lives transmitidas por A Gazeta até a próxima terça-feira (21), sempre às 9h.
O evento acompanha o processo seletivo para analisar as tendências, as notas de cortes e concorrência dos cursos. Além das lives, a Gama publica um relatório diário com as notas de corte parciais das universidades federais, em conjunto com um simulador de chances de ingresso nas instituições de ensino superior.
6,6 mil vagas no ES
No Espírito Santo, o Sisu conta com mais de seis mil vagas nas instituições federais de ensino. 4.997 matrículas são ofertadas pela Universidade Federal capixaba (Ufes) nos campi de Alegre, São Mateus, Goiabeiras e Maruípe, sendo os dois últimos situados em Vitória. Do total de vagas, 2.538 serão destinadas à reserva (cotas) e 2.549 à ampla concorrência.
Já o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) oferta 1.629 vagas para 57 cursos de graduação, entre bacharelados, licenciaturas e tecnólogos em 21 campi da instituição ao redor do Estado. Metade dessas vagas são reservadas para cotas e, para concorrência, é necessário que a pessoa inscrita tenha cursado todo o ensino médio em escolas públicas brasileiras. Isso vale tanto para os estudantes que fizeram o ensino regular, quanto para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e exames de certificação em escolas públicas.