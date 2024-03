Sensação térmica: por que sentimos mais calor do que os termômetros mostram

Onda de calor está castigando pelo menos 30 cidades no Estado, de acordo com o Inmet; mas nosso corpo sente as temperaturas altas de forma diferente; entenda o por quê

O Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) anunciou que o Brasil passa por uma onda de calor em pelo menos cinco Estados. Com os termômetros nas alturas no Espírito Santo, a sensação térmica supera os 40° C. Segundo o Inmet, pelo menos 30 cidades capixabas são afetadas pela onda de calor, com temperaturas que devem ficar até 5° C mais altas do que o esperado para o período pelos próximos três a cinco dias. A sensação térmica, porém, pode fazer com que cada pessoa sinta que o dia está mais quente do que os valores mostrados nos termômetros. Entenda, no vídeo acima, por que isso ocorre.