'Sem chão', diz irmão de torcedor do Corinthians morto em acidente no ES

Antônio em Belo Horizonte para acompanhar o jogo do Corinthians Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Assim como os outros 11 torcedores que estavam na van, a vítima voltava para casa após ter ido a Belo Horizonte assistir à partida do time de coração contra o Cruzeiro, quando aconteceu a batida entre o veículo e um ônibus. Além de Antônio, morreram no acidente Paulo Vitor Ferreira Silva, de 32 anos, e Edvaldo dos Santos Sousa Neto, sem idade divulgada. Outros nove torcedores ficaram feridos, além do motorista reserva que estava no ônibus.

A morte de Antônio foi lamentada pela família do capixaba. “Fiquei muito triste, sem chão. Ele era um menino muito bom, super família. A gente trocava muita ideia, conversava muito e debatia. Quando soube, eu estava no trabalho. Os amigos me deram água, me consolaram”, relembra o irmão, Agostinho Marçal Messias.

Paixão pelo 'Timão'

Segundo o irmão, Antônio ia assistir sempre que o Corinthians tinha algum jogo perto do Espírito Santo. “Ele era corinthiano fanático, e quando o time vai jogar perto, ele faz qualquer coisa para ir. Sempre quis estar onde o Corinthians está, ele queria estar lá”.

Antônio foi para Vitória de carro e de lá ele pegou a van para Belo Horizonte . Agostinho conta que o irmão sempre gostava de ir na frente, perto do motorista, e acredita que ele estava conversando com o condutor da van para que ele não dormisse. “Ele sempre queria estar na frente, não se continha. Com certeza, ele estava conversando com o motorista para ele não dormir. Com certeza estava preocupado com isso”, revela.

"A atenção no trânsito é essencial, porque depois que acontece, a gente vê como que é, como que é terrível uma situação dessa quando acontece na família. Fica a saudade. Infelizmente a vida é desse jeito. A gente sente muita perda. É o destino de todos nós. Ninguém tem nada nessa vida, todo mundo morre" Agostinho Marçal Messias - Irmão de Antônio

Antônio deixa a esposa e duas filhas, de 12 e 3 anos.