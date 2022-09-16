Resultados de alunos do ES em Português e Matemática caíram em todas as etapas

Os resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e do Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira (Ideb), divulgados na manhã desta sexta-feira (16), mostram que no Espírito Santo os níveis de aprendizagem em Português e Matemática caíram em todas as etapas analisadas no Saeb.

Os números foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Nacionais Anísio Teixeira (Inep) e pelo Ministério da Educação (MEC), e são do ano pedagógico de 2021, momento em que muitas escolas no Brasil estavam fechadas ou funcionando de forma híbrida por conta da pandemia do coronavírus.

Alunos da Escola Major Alfredo Rabaioli, no bairro Mário Cypreste, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

A queda mais significativa foi nos anos finais do Ensino Fundamental (6° ao 9° ano). Em Matemática, por exemplo, a pontuação total caiu de 271,31, identificada em 2019, para 259,88 em 2021. Uma queda de 11,43 pontos. Já em Português a pontuação foi de 264,73, em 2019, para 256,85 no ano passado.

De acordo com o especialista em Educação Especial e professor de Matemática João Luciano Araújo Viana, os dados mostram que os alunos entendem de Matemática e Língua Portuguesa básica, mas muitos não formalizam seus conhecimentos, não se permitem aprofundar e perderam o costume de realizar avaliações formais.

Além disso, devido ao período de aulas remotas, os professores optaram por outros métodos avaliativos, o que pode ter impactado na pontuação.

Segundo o professor, as notas reforçam a importância da permanência dos programas de recomposição de aprendizagem nas redes municipais e estadual.

A surpresa foi a queda nas escolas privadas, onde especialistas na área de educação esperavam um aumento na pontuação, uma vez que as mesmas mantiveram suas aulas durante todo o tempo de pandemia, em formato virtual, seguindo o cronograma de ensino. Mas não foi o que ocorreu.

No Ensino Médio, em Matemática, por exemplo, a nota da rede privada foi de 354,81 em 2019 para 320,81 em 2021. Uma queda de 34 pontos. O mesmo ocorreu em Língua Portuguesa, em que a nota saiu de 330,38 em 2019 para 305,76 no ano passado.

"Com o início das aulas no formato remoto, muitos alunos não mantiveram a rotina de estudo, por estarem em casa, muitos deles desviaram o foco nos momentos das explicações" João Luciano Araujo Viana - Especialista em Educação Especial e professor de Matemática

Ele continua: “Além disso, um grande fator observado nesse período foi o aumento do mal estar psicológico dos alunos, principalmente nos anos finais do Ensino Fundamental, período em que o processo de desenvolvimento social e pessoal estão sendo moldados, com o retorno às salas de aula, os alunos não apresentam disposição para aprender, pra piorar muitos professores também ficaram desmotivados e frustrados por terem que reavaliar todo o processo de ensino aprendizado”.

Analisando o cenário geral, a menor queda foi registrada nos anos iniciais (1° ao 5° ano), na disciplina de Português. No total, saiu de 220,47 em Português, no ano de 2019, para 215,43 em 2021. Em Matemática, saiu de 233,67 em 2019 para 223,85 no ano passado.

“Os alunos que não tinham hábitos de estudos e não conseguiam estudar sozinhos sofreram muito por estarem em casa e terem que cumprir atividades na explosão da adolescência, pois a queda significativa veio do 6° ao 9° ano. A gente nota que alunos ficaram em casa, sem a estrutura de aprendizagem e sem metodologia para aula remota. A educação básica não tinha vivido o híbrido ainda e nada de on-line, então foi um grande dificultador”, explicou a consultora educacional e comentarista da CBN, Juliana Santos.

A especialista ainda acrescenta que será necessário correr com a recuperação na educação dos alunos nos próximos anos, para que não haja mais impactos no futuro dos estudantes.

“O on-line precisa de metodologia própria para ele. Se a gente tivesse outras metodologias com etapas, objetivos claros, critério... poderíamos ter uma outra tentativa de envolvimento e engajamento dos alunos e aí, de fato, fazer com que eles tivessem mais voltados e responsáveis pela sua aprendizagem”, acrescentou Juliana.