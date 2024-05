Obra anunciada

Reparo do asfalto na Norte Sul começa na segunda-feira (20), diz DER-ES

Trecho da rodovia, compreendido entre o Shopping Norte Sul, em Vitória, e a entrada de Bairro de Fátima, na Serra, tem buracos e remendos que geram risco para quem passa no local

Vitória

Asfalto da Rodovia Norte Sul receberá obras de recuperação, segundo o DER-ES. (Carlos Alberto Silva)

João Barbosa Repórter / [email protected]

Na via, um trecho de aproximadamente dois quilômetros é alvo de reclamações, já que, além do risco de acidentes, vira ponto de alagamento em dias chuvosos em Vitória. Os problemas são mais evidentes no trecho que vai das proximidades do Shopping Norte Sul até a altura do Posto Mirante, já na chegada à Serra.

Em ambos os sentidos, a pista tem vários locais com remendos no asfalto e buracos. Também é possível perceber desnivelamento em alguns pontos da via, o que expõe motoristas e motociclistas a riscos. A isso, somam-se eventuais prejuízos financeiros que podem surgir por quebras em peças dos veículos.

Segundo nota do DER-ES enviada ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, na próxima segunda-feira (20), uma equipe será enviada ao local para os reparos necessários e, na primeira quinzena de junho, a via passará por um processo de "reabilitação com massa asfáltica".

Motoristas e motociclistas reclamam

O instrutor de trânsito Jessé Gonçalves conta que dirige e ministra aulas na região há pelo menos três anos. Além dos buracos, ele reclama da dificuldade de escoamento das águas na Norte Sul em dias chuvosos na Capital.

"Quando chove, o escoamento da água não funciona como deveria. Chove e a água fica parada por muito tempo. Quando seca, os buracos aparecem. Vem alguém para fazer um recapeamento que parece ter prazo de validade e fica nesse ciclo eterno", reclama o motorista.

Para o mecânico Romário Alves, a situação na região é vergonhosa. “Já tem uns quatro anos que eu trabalho e dirijo por aqui diariamente. É a mesma coisa de sempre: aparece um buraco e tampam com um asfalto fraco. É uma vergonha que uma via que serve de entrada para Vitória, em um bairro como Jardim Camburi, esteja nessa situação”.

Para o motoboy José Vitor, a indignação com a via também passa pelo medo de se acidentar enquanto trabalha.

“O asfalto, além de ser ruim, dificulta nosso trânsito. Quando a gente está pilotando, tem que ter o dobro de atenção, porque, se o motorista vai desviar de algum buraco no susto, pode acabar derrubando a gente na moto”, conta José, que pilota pela região há seis meses.

