Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Colunismo social

Renata Rasseli: credibilidade, moda, luxo e estilo de vida a um clique

Jornalista fala sobre sua rotina, novidades e a experiência de gravar VT para a TV Gazeta
Thiago Jesus

Thiago Jesus

Publicado em 

22 ago 2022 às 11:55

Publicado em 22 de Agosto de 2022 às 11:55

Renata Rasseli, colunista em HZ Crédito:
Ela é presença vip nos eventos mais importantes do Estado, é muito bem relacionada, sabe tudo sobre as tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida. Em 24 anos de Rede Gazeta, Renata Rasseli já atuou como repórter, colunista do Zig Zag e hoje assina uma coluna com seu nome em HZ, o portal de entretenimento de A Gazeta.
A responsabilidade de se manter antenada ao universo cultural, que está em constante atualização, requer uma rotina muito agitada, segundo Renata. “Eu acordo bem cedo, leio o nosso portal, os concorrentes e os maiores portais do Brasil. Confiro as redes sociais e defino alguns temas para o dia e para o dia seguinte. Sempre estou circulando pelas festas, eventos empresariais e culturais do Estado”, explica.
A agenda inclui ainda encontros com assessores de imprensa e com as fontes queridinhas de RR. “É um trabalho duro. Mas o nosso leitor merece a melhor informação com qualidade e em primeiríssima mão”, afirma.

NOVIDADES

Neste ano, Renata Rasseli completou 12 anos como colunista social em A Gazeta. Em 2019, a coluna RR foi para o portal de entretenimento HZ e com a mudança ganhou um novo visual, novos espaços e formatos para anunciantes, além de branded content.
Para a jornalista, a coluna também ajuda a multiplicar e reverberar tudo o que acontece no Espírito Santo, a exemplo da ‘Loja Vazia’, iniciativa solidária que recebe doações para ajudar quem precisa. Renata é madrinha master do projeto e acredita que sua coluna o fortaleceu.
“A coluna RR é uma marca de A Gazeta e precisa estar presente nos maiores e melhores eventos, principalmente os de caráter solidário. Precisa andar junto com quem faz sucesso, com quem faz o bem e divulga nosso Estado lá fora. Esse é o meu papel”, reforça.
A jornalista conta como foi sua experiência nos bastidores e nas gravações. O resultado final pode ser conferido na programação da TV Gazeta. “Foi muito especial para mim. Apesar de estar 12 anos à frente da coluna, essa é a primeira vez que gravamos uma campanha para a TV e para as redes sociais. A direção e a edição do VT ficaram incríveis. A linguagem também foi muito feliz. Ficou dinâmico e moderno”, finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Estamos afundando cada vez mais': iranianos se preparam para ataques à infraestrutura civil do país enquanto prazo do ultimato de Trump se aproxima
Imagem BBC Brasil
Trump diz que pode 'eliminar o Irã em uma noite', com prazo de ultimato se aproximando e sem sinais de que Teerã vai ceder
Imagem de destaque
Trump: a linguagem como representação do ser

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados