Renata Rasseli: credibilidade, moda, luxo e estilo de vida a um clique

Renata Rasseli, colunista em HZ Crédito:

Ela é presença vip nos eventos mais importantes do Estado, é muito bem relacionada, sabe tudo sobre as tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida. Em 24 anos de Rede Gazeta, Renata Rasseli já atuou como repórter, colunista do Zig Zag e hoje assina uma coluna com seu nome em HZ, o portal de entretenimento de A Gazeta.

A responsabilidade de se manter antenada ao universo cultural, que está em constante atualização, requer uma rotina muito agitada, segundo Renata. “Eu acordo bem cedo, leio o nosso portal, os concorrentes e os maiores portais do Brasil. Confiro as redes sociais e defino alguns temas para o dia e para o dia seguinte. Sempre estou circulando pelas festas, eventos empresariais e culturais do Estado”, explica.

A agenda inclui ainda encontros com assessores de imprensa e com as fontes queridinhas de RR. “É um trabalho duro. Mas o nosso leitor merece a melhor informação com qualidade e em primeiríssima mão”, afirma.

NOVIDADES

Neste ano, Renata Rasseli completou 12 anos como colunista social em A Gazeta. Em 2019, a coluna RR foi para o portal de entretenimento HZ e com a mudança ganhou um novo visual, novos espaços e formatos para anunciantes, além de branded content.

Para a jornalista, a coluna também ajuda a multiplicar e reverberar tudo o que acontece no Espírito Santo, a exemplo da ‘Loja Vazia’, iniciativa solidária que recebe doações para ajudar quem precisa. Renata é madrinha master do projeto e acredita que sua coluna o fortaleceu.

“A coluna RR é uma marca de A Gazeta e precisa estar presente nos maiores e melhores eventos, principalmente os de caráter solidário. Precisa andar junto com quem faz sucesso, com quem faz o bem e divulga nosso Estado lá fora. Esse é o meu papel”, reforça.