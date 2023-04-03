Quinta-feira da Semana Santa é considerada feriado no ES?

"Existe um conceito antigo de que a Quinta-feira Santa é um feriado e assim consta em vários órgãos públicos, valendo para os servidores vinculados a eles. Alguns estados ou cidades, mais ligados à religião, também definem a data como um feriado", explicou o advogado Victor Passos Costa.

Em um cenário como esse, o advogado Victor Passos Costa afirmou que a data seria como um feriado qualquer. "Se o município definí-lo por meio de uma lei, as regras trabalhistas serão idênticas aos demais, valendo como feriado tanto no setor público quanto no privado", disse.