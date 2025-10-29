Home
Queda de prédio em Vila Velha: risco de novo desabamento pausa buscas

Uma nova varredura para identificar possível vítima de desabamento será feita assim que o imóvel vizinho for demolido

Imagem de perfil de Felipe Sena

Felipe Sena

Repórter / [email protected]

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 10:31

 - Atualizado há uma hora

Prédio desabou no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha
Prédio desabou no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

Após a queda de um prédio na Avenida Brasil, no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha, na madrugada desta quarta-feira (29), as buscas no local foram pausadas temporariamente pelo Corpo de Bombeiros durante a manhã devido ao risco de desabamento de um imóvel vizinho. O edifício que desabou estava desocupado por orientação da Defesa Civil Municipal, mas pessoas do entorno informaram às equipes da corporação e da prefeitura que uma pessoa em situação de rua estaria no imóvel.

"A pausa nas buscas ocorre para demolir o prédio ao lado. Assim que ele for demolido, voltamos à operação segura para uma segunda varredura no local. Cães farejadores foram usados na primeira busca, mas nada foi encontrado", explicou o major Tales.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de Vila Velha avaliaram que o prédio vizinho à construção que desabou  corre risco de queda a qualquer momento. Moradores de casas e prédios na área  foram orientados a deixar imediatamente suas residências como medida de segurança. Até o momento, não há registro de vítimas.

Prédio desabou no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha

Pessoas deixam suas casas após prédio desabar no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha
Defesa Civil pede que moradores deixem suas casas após desabamento em Vila Velha
Prédio desabou no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha
Prédio que desabou no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha
Prédio que desab por Ricardo Medeiros
Pessoas deixam suas casas após prédio desabar no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha por Ricardo Medeiros

Quando foi comunicada a necessidade de buscas no imóvel, no início da manhã, o Corpo de Bombeiros enviou ao local duas equipes de salvamento  além do grupo K9, com cães farejadores. A Secretaria de Obras e a Defesa Civil Municipal também acompanham a ocorrência.

Moradores contaram que o barulho do desabamento acordou parte do bairro. “Nos assustamos, mas já esperávamos que desabaria. A Defesa Civil já veio aqui mais de três vezes. Quando teve o estrondo, viemos olhar e tinha poeira para todo lado”, disse Francisco, morador da região.

Crea-ES fará vistoria no local

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) informou que vai realizar vistorias técnicas e fiscais em dois pontos de desabamento em Vila Velha, sendo que um deles é o prédio na Avenida Brasil, em bairro Cobi de Baixo, que desabou na madrugada desta quarta. "O objetivo é avaliar as causas dos incidentes e verificar se as construções seguiam as normas técnicas e legais", informou.

O outro alvo de vistoria do Crea-ES no município fica na Rua Angelina Martins Leal, na Praia da Costa, região do Morro do Moreno, onde um muro desabou na tarde de terça-feira (28), atingindo o quintal de um imóvel.

Atualização
29/10/2025 - 12:58hrs
O Corpo de Bombeiros explicou que as buscas foram pausadas temporariamente e não suspensas, como divulgado anteriormente. Para a corporação, o termo "suspensão" indica que as buscas somente seriam retomadas, se um novo evento ocorresse. Para melhor compreensão, o título e o texto foram atualizados. 

