Queda de prédio em Vila Velha: risco de novo desabamento pausa buscas

Uma nova varredura para identificar possível vítima de desabamento será feita assim que o imóvel vizinho for demolido

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 10:31 - Atualizado há uma hora

Prédio desabou no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

Após a queda de um prédio na Avenida Brasil, no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha, na madrugada desta quarta-feira (29), as buscas no local foram pausadas temporariamente pelo Corpo de Bombeiros durante a manhã devido ao risco de desabamento de um imóvel vizinho. O edifício que desabou estava desocupado por orientação da Defesa Civil Municipal, mas pessoas do entorno informaram às equipes da corporação e da prefeitura que uma pessoa em situação de rua estaria no imóvel.

"A pausa nas buscas ocorre para demolir o prédio ao lado. Assim que ele for demolido, voltamos à operação segura para uma segunda varredura no local. Cães farejadores foram usados na primeira busca, mas nada foi encontrado", explicou o major Tales.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de Vila Velha avaliaram que o prédio vizinho à construção que desabou corre risco de queda a qualquer momento. Moradores de casas e prédios na área foram orientados a deixar imediatamente suas residências como medida de segurança. Até o momento, não há registro de vítimas.

Prédio desabou no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha 1 de 5

Quando foi comunicada a necessidade de buscas no imóvel, no início da manhã, o Corpo de Bombeiros enviou ao local duas equipes de salvamento além do grupo K9, com cães farejadores. A Secretaria de Obras e a Defesa Civil Municipal também acompanham a ocorrência.

Moradores contaram que o barulho do desabamento acordou parte do bairro. “Nos assustamos, mas já esperávamos que desabaria. A Defesa Civil já veio aqui mais de três vezes. Quando teve o estrondo, viemos olhar e tinha poeira para todo lado”, disse Francisco, morador da região.

Crea-ES fará vistoria no local

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) informou que vai realizar vistorias técnicas e fiscais em dois pontos de desabamento em Vila Velha, sendo que um deles é o prédio na Avenida Brasil, em bairro Cobi de Baixo, que desabou na madrugada desta quarta. "O objetivo é avaliar as causas dos incidentes e verificar se as construções seguiam as normas técnicas e legais", informou.

O outro alvo de vistoria do Crea-ES no município fica na Rua Angelina Martins Leal, na Praia da Costa, região do Morro do Moreno, onde um muro desabou na tarde de terça-feira (28), atingindo o quintal de um imóvel.

Atualização 29/10/2025 - 12:58hrs O Corpo de Bombeiros explicou que as buscas foram pausadas temporariamente e não suspensas, como divulgado anteriormente. Para a corporação, o termo "suspensão" indica que as buscas somente seriam retomadas, se um novo evento ocorresse. Para melhor compreensão, o título e o texto foram atualizados.

