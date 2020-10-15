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Professores do Ifes criam canal para ajudar alunos do ensino médio

Equipe de Biologia decidiu se reunir para produzir videoaulas e promover lives com pesquisadores; material está disponível para quem quiser acessar

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 06:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2020 às 06:01
Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) do campus Vila Velha
Campus Vila Velha do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes): programa desenvolvido por profissionais da instituição é compartilhado em rede Crédito: Divulgação
A pandemia da Covid-19 provocou impactos negativos na Educação, mas também ajudou a despertar um novo modo de ensinar. Um grupo de 13 professores de Biologia de vários campi do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) decidiu se reunir para produzir videoaulas e promover lives com pesquisadores, em um canal que criaram na internet, e assim ajudar alunos do ensino médio. O material está disponível para quem quiser acessar.
As próximas etapas serão a de correção de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e, ainda, serão gravadas aulas práticas de experimentos na área de Biologia. Tudo até o final do ano letivo de 2020. 
A professora Marcela Ferreira Paes, do campus de Vila Velha e coordenadora do programa Ifes Online, diz que a ideia surgiu tão longo as atividades presenciais foram suspensas devido à crise sanitária. Houve uma mobilização dela e de outros profissionais da área e, desde abril, os conteúdos de Biologia do ensino médio têm sido transformados em vídeos para o canal. Hoje, segundo ela, já são 100 videoaulas.

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"São aulas que damos no Ifes, nos cursos técnicos, e que estão disponíveis não só para nossos alunos, mas para quem quiser buscar esses conteúdos", pontua. 
O intuito inicial, afirma Marcela, era produzir material de aula para os estudantes do Ifes, porém o grupo de professores percebeu que, na internet, poderia ir além dos limites da instituição e, dessa maneira, o programa ganhou uma nova dimensão, possibilitando o acesso também do público externo e o compartilhamento do conhecimento.
A professora destaca a organização em rede da equipe de Biologia, estratégia que permitiu ganhar escala na produção. Isso porque cada profissional grava um conteúdo, que é replicado para todos os alunos, ou seja, a aula de Marcela, que é de Vila Velha, pode ser acompanhada por um estudante de Alegre, bem como o professor desta cidade vai fazer o seu vídeo para ser levado a estudantes de outros pontos do Estado. 
Professores do Ifes Online: equipe grava videoaulas de Biologia que está disponível na internet
Professores do Ifes Online: equipe grava videoaulas de Biologia e promove lives com pesquisadores Crédito: Divulgação
Essa dinâmica, explica Marcela, foi necessária para não sobrecarregar cada professor, uma vez que a produção de uma videoaula de 40 minutos pode levar de 7 a 8 horas. Ela argumenta ainda que a equipe preferiu fazer os próprios vídeos, em vez de buscar os disponíveis na internet para seus alunos, pela experiência e qualificação dos profissionais do Ifes. 
Depois dessa etapa inicial de aulas, o grupo decidiu diversificar a produção e promover lives com pesquisadores que, de outro modo, até mesmo os estudantes do Ifes poderiam ter dificuldade de acesso. Nem sempre um especialista de renome está disponível para eventos presenciais, ou mesmo o custo poderia inviabilizar eventuais palestras e seminários, ao passo que, na internet, realizar esses encontros torna-se mais fácil.

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"Começamos a pensar como poderíamos mostrar para nossos alunos a aplicabilidade do conteúdo que ministramos em sala de aula. As videoaulas são mais enxutas. Então, passamos a trazer pessoas de fora, pesquisadores de ponta para lives", acrescenta Marcela. 
Agora, conta a professora, a equipe está adotando uma terceira estratégia, que é a de revisão de provas do Enem, com as questões mais comentadas da área de Biologia.  "Estamos também organizando o roteiro para, em breve, gravar todas as aulas práticas, demonstrando os experimentos que estão nos livros."
Questionada se o projeto será mantido, mesmo após a retomada das aulas presenciais, Marcela assegura que essa é a intenção do grupo. Tudo o que já foi produzido é um repositório com os conteúdos de Biologia que poderão ser usado pelos alunos em atividades em casa, enquanto a sala vira um ambiente para outras metodologias de ensino.  

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