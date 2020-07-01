Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Sucesso do Ifes de Vila Velha no Enem é exemplo a ser seguido
Opinião da Gazeta

Sucesso do Ifes de Vila Velha no Enem é exemplo a ser seguido

É imprescindível que o ensino público regular também avance e seja capaz de se equiparar às escolas federais em qualidade

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 06:00

Públicado em 

01 jul 2020 às 06:00

Colunista

Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) do campus Vila Velha
Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) do campus Vila Velha Crédito: Divulgação
Já é algo esperado que a rede federal tenha posição de destaque no ranqueamento das escolas do Enem. No Espírito Santo, a novidade em 2020 foi apenas a mudança de endereço do campus, com o Ifes Vila Velha ocupando a dianteira que por três anos consecutivos foi do Ifes Vitória, como o mais bem avaliado instituto federal do Brasil. Na comparação com as demais escolas, a unidade canela-verde ficou em quinto lugar entre todos os colégios da rede pública do país. No Espírito Santo, repetiu a posição entre todas as escolas (incluindo as particulares), ocupando a liderança entre as públicas.
Trata-se da primeira turma do ensino integrado (ensino médio e técnico) a se formar no campus de Vila Velha e a realizar o exame do Enem, um mérito inequívoco de alunos e instituição. Principalmente se for levada em conta a situação dramática dos institutos federais em 2019, quando o corte de verbas do governo federal impôs ajustes que colocaram em risco a própria manutenção das aulas.

Veja Também

Aniversário do Ifes: escola de 110 anos recebeu presidentes

Não é exagero algum afirmar que os institutos federais têm sido as jóias da coroa da maltratada educação brasileira. A rede nacional, atualmente com 38 institutos, completou 110 anos em setembro de 2019. No Espírito Santo, até se tornar a atual potência com 22 campi, nos quais são oferecidos até mestrados, teve a trajetória marcada pelo fortalecimento do ensino técnico e público, sempre mediante seleção. Assim, as escolas federais têm sido consideradas ilhas de excelência nas últimas décadas. 
O acesso, portanto, é distinto do que ocorre na maior parte da rede pública, já que há um processo de seleção rigoroso e disputado. Assim como nas universidades públicas, os mais bem preparados entram, e o fator econômico também pode se impor. O processo  contribui para que o desempenho dos alunos tenha também boas avaliações internacionais.  No Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa, em inglês) de 2015, a pontuação dos alunos das escolas federais os colocou no mesmo patamar dos estudantes da Coreia do Sul, o país que se tornou exemplo a ser seguido na educação.

Veja Também

Conheça a lista das 30 escolas capixabas com melhor desempenho no Enem 2019

Ao mesmo tempo que a sociedade deve estar sempre atenta para que não haja o desmantelamento dessa rede que coloca o país em um lugar  raro de reconhecimento, é imprescindível também que o ensino público avance e seja capaz de se equiparar às escolas federais em qualidade. A rede federal aponta que é possível fortalecer o ensino médio, tradicionalmente um gargalo no ensino público brasileiro, com qualificação profissional e valorização dos docentes. Não se pode esquecer tampouco da necessidade de uma estrutura adequada para receber o aluno: da sala de aula às carteiras, o ambiente da aprendizagem não pode ser inóspito.
Os problemas crônicos da educação brasileira, que patina tanto para conseguir formar cidadãos capazes de tomar posições em sociedade e profissionais gabaritados para o mercado de trabalho, engrossaram-se na pandemia. É mais um obstáculo a ser superado. Contudo, o surgimento da Covid-19 está na categoria do imponderável. Uma crise imprevisível. Já o Ministério da Educação inerte, e agora mais uma vez desocupado, é resultado da falta de gestão, nada casual. Está na categoria da incompetência.

Veja Também

Bolsonaro ordena devassa em currículos de candidatos ao MEC

Decotelli deixa MEC após revelações de falsidades em currículo

O horizonte da educação brasileira está ainda mais nebuloso. Mas é importante proteger o que funciona e causa orgulho: as escolas federais alcançaram um nível de excelência que não pode sofrer qualquer tipo de regressão por equívocos gerenciais ou omissão. No futuro, espera-se que a rede federal permaneça no topo dos rankings, mas com alunos de escolas públicas estaduais competindo de igual para igual, tão bem avaliados quanto os dela.

Tópicos Relacionados

Enem IFES Ministério da Saúde governo federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco
Imagem de destaque
Motociclista é baleado durante entrega em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados