Sucesso do Ifes de Vila Velha no Enem é exemplo a ser seguido

Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) do campus Vila Velha Crédito: Divulgação

Trata-se da primeira turma do ensino integrado (ensino médio e técnico) a se formar no campus de Vila Velha e a realizar o exame do Enem, um mérito inequívoco de alunos e instituição. Principalmente se for levada em conta a situação dramática dos institutos federais em 2019 , quando o corte de verbas do governo federal impôs ajustes que colocaram em risco a própria manutenção das aulas.

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Não é exagero algum afirmar que os institutos federais têm sido as jóias da coroa da maltratada educação brasileira. A rede nacional, atualmente com 38 institutos, completou 110 anos em setembro de 2019 . No Espírito Santo, até se tornar a atual potência com 22 campi, nos quais são oferecidos até mestrados, teve a trajetória marcada pelo fortalecimento do ensino técnico e público, sempre mediante seleção. Assim, as escolas federais têm sido consideradas ilhas de excelência nas últimas décadas.

O acesso, portanto, é distinto do que ocorre na maior parte da rede pública, já que há um processo de seleção rigoroso e disputado. Assim como nas universidades públicas, os mais bem preparados entram, e o fator econômico também pode se impor. O processo contribui para que o desempenho dos alunos tenha também boas avaliações internacionais. No Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa, em inglês) de 2015, a pontuação dos alunos das escolas federais os colocou no mesmo patamar dos estudantes da Coreia do Sul, o país que se tornou exemplo a ser seguido na educação.

Ao mesmo tempo que a sociedade deve estar sempre atenta para que não haja o desmantelamento dessa rede que coloca o país em um lugar raro de reconhecimento, é imprescindível também que o ensino público avance e seja capaz de se equiparar às escolas federais em qualidade. A rede federal aponta que é possível fortalecer o ensino médio, tradicionalmente um gargalo no ensino público brasileiro, com qualificação profissional e valorização dos docentes. Não se pode esquecer tampouco da necessidade de uma estrutura adequada para receber o aluno: da sala de aula às carteiras, o ambiente da aprendizagem não pode ser inóspito.

Os problemas crônicos da educação brasileira, que patina tanto para conseguir formar cidadãos capazes de tomar posições em sociedade e profissionais gabaritados para o mercado de trabalho, engrossaram-se na pandemia. É mais um obstáculo a ser superado. Contudo, o surgimento da Covid-19 está na categoria do imponderável. Uma crise imprevisível. Já o Ministério da Educação inerte, e agora mais uma vez desocupado, é resultado da falta de gestão, nada casual. Está na categoria da incompetência.