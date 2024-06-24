Professores da Ufes mantêm greve mesmo com fim da paralisação nacional

Greve dos professores da Ufes Crédito: Ricardo Medeiros

No domingo (23), após a realização de assembleias estaduais, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes-SN), por meio do CNG, decidiu aceitar a proposta de reajuste enviada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e retomar as atividades nas instituições do país a partir desta quarta-feira (26).

"A reivindicação nacional era de uma recomposição salarial e não aumento salarial, que representava 22,71% para ser dividido em três anos. O governo fez uma contraproposta de 0% para 2024, 9% para 2025 e 3,5% para 2026", disse Ana Carolina, em entrevista ao repórter Paulo Ricardo Sobral, do Gazeta Meio Dia, da TV Gazeta.

"A gente deliberou [no domingo] por continuar a greve, o que foi na contramão [da decisão nacional], mas, ainda assim, como várias outras seções sindicais fazendo essa mesma indicação", completou a presidente da Adufes.

Em nota enviada para a reportagem de A Gazeta, a Adufes informou que, nos próximos dias, deve realizar uma nova assembleia para a definição de mais assuntos ligados à greve.

"Ainda que o Conselho Nacional de Greve (CNG) tenha feito o levantamento das deliberações do conjunto das assembleias, cada universidade tem sua particularidade, data e deliberação própria. Conforme comunicado do CNG, a rodada de assembleias deve ser realizada até 3 de julho. O Comando Local de Greve (CLG) vai se reunir e, em breve, teremos mais detalhes", informou a Adufes.

Em comunicado nas redes sociais, a presidência da Adufes reforçou a decisão em continuar com a greve.

"Nossa decisão foi pela continuidade da greve e a não assinatura [dos termos com o governo] assim como mais de uma dezena de seções sindicais que também decidiram dessa forma. Então a greve continua até que nos façamos uma nova assembleia em que nós precisamos debater como que nós vamos, localmente, organizar o nosso processo de greve", disse Ana Carolina Galvão, informando que o Comando Local de Greve fará uma reunião nesta terça-feira (25).

O Sindicato dos Trabalhadores da Ufes (Sintufes) também permanece com o movimento grevista. “O Comando de Greve do Sintufes reuniu-se na manhã de sexta-feira (21) para discutir o andamento da greve. Após um debate sobre as possibilidades do movimento paredista, ficou decidido que é importante continuar na luta, mantendo as atividades nas tendas. No entanto, foi reconhecido que a greve está se aproximando de sua conclusão", informou o Sintufes.

Ifes volta em breve

Diferente a Ufes, no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), as aulas serão retomadas. Na terça-feira (18), a base do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica do Instituto Federal do Espírito Santo (Sinasefe-Ifes) aceitou, em assembleia geral, as propostas do governo federal para as carreiras de docente e técnicos-administrativos (TAE), e decidiu por encerrar a greve.

As principais reinvindicações dos trabalhadores do Ifes eram voltadas para recomposição do orçamento do instituto e também dos salários. O pedido era para 22% para professores e 32% para os técnicos, o que não foi atendido pelo governo.

“Tanto o percentual salarial quanto a recomposição orçamentária ainda não se deu da maneira como a gente queria. Mesmo assim, a categoria fez um balanço da greve, que já se arrasta por mais de dois meses e decidiu aceitar essa proposta”, disse Marcos Podestá, diretor-financeiro do Sinasefe-Ifes, sinalizando que há expectativa para retorno das atividades no início da próxima semana.