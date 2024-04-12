Local da perfuração que atingiu duto de gás na avenida Dante Michelini Crédito: TV Gazeta

Em nota, o órgão da prefeitura relaciona as cobranças à concessionária, para a qual deu um prazo de 10 dias para responder, mas ainda não apontou medidas voltadas à empresa de telefonia apontada como responsável pela perfuração. Confira os questionamentos:

1. Em relação à interrupção do serviço de fornecimento de gás encanado:

Descreva completamente o incidente, incluindo data, hora e local exatos;

Informe as circunstâncias em torno do incidente, incluindo como e a causa de a tubulação de gás ter sido danificada;

Informe quantas unidades consumidoras foram impactadas e tiveram o serviço suspenso;

Informe quais os danos gerados aos consumidores

2. Em relação ao reestabelecimento da prestação do serviço:

Informe quais as condutas desta fornecedora para o reestabelecimento do fornecimento de gás encanado;

Apresente relatório das tratativas que foram tomadas após a ciência do ocorrido;

Informe se os serviços foram reestabelecidos para todos os usuários. Se sim, em qual prazo? Se não, qual o prazo para restabelecimento?

Your browser does not support the audio element. Procon de Vitória dá 10 dias para ES Gás explicar furo em tubulação

3. Em relação às políticas e condutas de segurança e prevenção:

Apresente informações sobre os procedimentos de segurança implementados para proteger suas tubulações de gás contra danos e interferências externas;

Apresente informações sobre medidas propostas para prevenir incidentes semelhantes no futuro, como, por exemplo, melhorias nos procedimentos de segurança e/ou revisão dos contratos com empresas que utilizem do mesmo espaço para prestarem serviços.

Ainda em nota, o secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Diego Libardi, ressalta que o caso está sendo acompanhado pela administração municipal.

"A gente acompanhou, verificou se a empresa estava empenhando os esforços para restabelecer o serviço de forma gradativa. Concomitantemente, a gente notificou a empresa para que apresentasse esclarecimentos sobre o ocorrido e sobre a prestação de serviço para a prefeitura apurar posteriormente, já que o serviço foi restabelecido, e aí, então, avaliar as medidas que serão tomadas a seguir dos esclarecimentos prestados, que podem ser advertência, multa, entre outras ações que o Procon pode tomar", disse o secretário.

A gerente do Procon, Raquel Vionet, acrescentou que, na notificação, foi solicitada a especificação do horário para que o órgão esteja informado sobre momento do restabelecimento do serviço de gás em cada localidade e o plano de contingenciamento que a ES Gás dispõe.

Investigações

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) já iniciou uma apuração sobre o caso e pode propor uma ação civil pública em favor dos consumidores afetados pela suspensão no abastecimento de gás, segundo afirma o advogado Marcelo Pacheco Machado. Ele acrescenta que moradores e comerciantes prejudicados também podem, individualmente, recorrer à Justiça, solicitando indenização, tanto por dano moral quanto material.

Ao identificar a perfuração no duto de gás ainda no domingo (7), a ES Gás suspendeu a distribuição em quatro bairros contemplados pelo serviço (Jardim da Penha, Bairro República, Mata da Praia e Goiabeiras), como medida de segurança, até que fosse corrigido o problema. A concessionária aponta que o dano foi causado pela empresa de telefonia, cujas obras foram autorizadas pela Prefeitura de Vitória , e que não havia sido informada sobre a realização das intervenções