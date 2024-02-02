Prisão de suspeito de chantagear indiano é convertida em preventiva no ES

Thiago Oliveira do Nascimento é acusado de chantagear milionário indiano Crédito: Instagram

O veterinário foi preso no dia 23 de janeiro e, depois, teve a prisão temporária prorrogada por mais cinco dias pela juíza Paula Cheim Jorge, da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, no último dia 26. A defesa do veterinário foi procurada para comentar a decisão acerca da conversão da prisão em preventiva, porém preferiu não se manifestar

Detalhes da prisão

O veterinário Thiago Oliveira do Nascimento é investigado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) por suspeita de praticar extorsão, coação e ameaça contra um milionário indiano.

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Desde outubro de 2023, Nascimento é filiado ao PL e era até considerado por atores políticos canelas-verdes como possível candidato à Prefeitura de Vila Velha em 2024. Em 2022, disputou uma vaga de deputado estadual pela Rede, mas não foi eleito.

O veterinário foi preso em um hotel de Vitória . Naquela terça-feira (23), mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em endereços ligados a ele.

Segundo a decisão do dia 26 , à qual a colunista Letícia Gonçalves teve acesso , foram encontrados, na cabeceira da cama do quarto do hotel, uma arma de fogo, uma pistola Taurus .380. e um "distintivo CAC do Exército", o que indica que o suspeito tem registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC).

Ainda no quarto, estavam 92 munições, R$ 14 mil em dinheiro e um "aparelho hacker". O relatório do Gaeco descreve o "Flipper Zero" como "aparelho famigeradamente utilizado por 'hackers', proibido pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações)".

"Tal aparelho torna sistemas de segurança mais vulneráveis, capaz de interagir com interfaces digitais no mundo físico, incluindo clonar sinais de RFID e NFC, usados em crachás, chaves eletrônicas, celulares que fazem pagamentos por aproximação, análise de protocolos de rádio, abertura de portas de carros, catracas e fechaduras eletrônicas e sistemas de controle de acesso, tudo através de 'clonagem'. Utilizado de forma maliciosa, a cópia realizada com o aparelho o FLIPPER ZERO pode ser usada para acessar áreas restritas, fazer pagamentos indevidos ou roubar informações pessoais", diz o relatório, citado na decisão judicial.