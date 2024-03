Prefeitura manda quiosque remover ofurôs da Praia de Camburi

Correção

A versão inicial desta matéria, que tinha como título "Prefeitura manda quiosque remover piscinas e ofurôs da Praia de Camburi", trazia erroneamente que a empresa foi notificada a retirar as piscinas que estavam na área construída do estabelecimento. Mas, na verdade, a notificação para retirada emitido pelo município se refere apenas aos ofurôs e bangalôs. Segundo a prefeitura, as piscinas foram construídas sem autorização, mas que a situação está em análise na Companhia de Desenvolvimento. O título e o texto foram corrigidos.