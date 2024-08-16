Prefeito de Mantenópolis diz que filha teve distúrbio bipolar nos EUA

Encontrada em um hospital no Estado da Califórnia, nos Estados Unidos, após ficar desaparecida por dias, Mychelle Dias Hespanhol, de 26 anos, está bem e permanecerá em observação na unidade por 72 horas, até o próximo domingo (18). Quem divulgou a informação foi o pai da jovem, Hermínio Hespanhol, prefeito de Mantenópolis, cidade no Noroeste do Espírito Santo. Segundo ele, a filha desapareceu após ter um distúrbio bipolar.
Hermínio está indo para os Estados Unidos para encontrar Mychelle. A reportagem de A Gazeta conversou com ele quando no momento em que ele estava no Panamá, aguardando conexão de voo. O prefeito de Mantenópolis espera já ter contato com a filha nesta sexta-feira (16).
"Ela teve um distúrbio bipolar. Agora ela está bem, mas permanecerá em observação por 72 horas, que se conclui no domingo (18). Hoje eu já vou ter contato com ela. Por volta das 16h já devo estar com ela"
O pai de Mychelle também agradeceu pelo apoio que tem recebido de pessoas determinadas a ajudar até que a filha fosse encontrada. "Agradecemos a todos que se empenharam. Aos meios de comunicação, às autoridades americanas, às pessoas que oraram. Foram muitas orações. Muitas pessoas foram essenciais para chegarmos até ela", finalizou.
Relembre o caso
Mychelle mora na cidade de Saint Louis, no estado do Missouri. Segundo o pai, ela havia sido vista pela última vez em um imóvel alugado por meio de aplicativo localizado na cidade de Santa Mônica, na Califórnia. O último contato que ele teve com a filha foi no domingo (11), Dia dos Pais, quando recebeu uma mensagem pelo Facebook. Desde então, a família não teve mais notícias.
Preocupados com a falta de comunicação de Mychelle, a família acionou a polícia americana. "No local, as autoridades encontraram o quarto vazio, mas todo destruído, objetos destruídos, passaporte dela rasgado", disse Hermínio.