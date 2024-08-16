Prefeito de Mantenópolis diz que filha teve distúrbio bipolar nos EUA

"Ela teve um distúrbio bipolar. Agora ela está bem, mas permanecerá em observação por 72 horas, que se conclui no domingo (18). Hoje eu já vou ter contato com ela. Por volta das 16h já devo estar com ela"

O pai de Mychelle também agradeceu pelo apoio que tem recebido de pessoas determinadas a ajudar até que a filha fosse encontrada. "Agradecemos a todos que se empenharam. Aos meios de comunicação, às autoridades americanas, às pessoas que oraram. Foram muitas orações. Muitas pessoas foram essenciais para chegarmos até ela", finalizou.