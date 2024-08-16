Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Ela está bem"

Prefeito de Mantenópolis diz que filha teve distúrbio bipolar nos EUA

Hermínio Hespanhol está viajando para se encontrar com a filha; Mychelle Dias Hespanhol, de 26 anos, ficará em observação em hospital na Califórnia até domingo (18)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

16 ago 2024 às 10:35

Publicado em 16 de Agosto de 2024 às 10:35

Mychelle Dias Hespanhol, de 26 anos
Mychelle Dias Hespanhol, de 26 anos Crédito: Acervo pessoal
Encontrada em um hospital no Estado da Califórnia, nos Estados Unidos, após ficar desaparecida por dias, Mychelle Dias Hespanhol, de 26 anos, está bem e permanecerá em observação na unidade por 72 horas, até o próximo domingo (18). Quem divulgou a informação foi o pai da jovem, Hermínio Hespanhol, prefeito de Mantenópolis, cidade no Noroeste do Espírito Santo. Segundo ele, a filha desapareceu após ter um distúrbio bipolar.
Hermínio está indo para os Estados Unidos para encontrar Mychelle. A reportagem de A Gazeta conversou com ele quando no momento em que ele estava no Panamá, aguardando conexão de voo. O prefeito de Mantenópolis espera já ter contato com a filha nesta sexta-feira (16).
"Ela teve um distúrbio bipolar. Agora ela está bem, mas permanecerá em observação por 72 horas, que se conclui no domingo (18). Hoje eu já vou ter contato com ela. Por volta das 16h já devo estar com ela"
Hermínio Hespanhol - Prefeito de Mantenópolis
 O pai de Mychelle também agradeceu pelo apoio que tem recebido de pessoas determinadas a ajudar até que a filha fosse encontrada. "Agradecemos a todos que se empenharam. Aos meios de comunicação, às autoridades americanas, às pessoas que oraram. Foram muitas orações. Muitas pessoas foram essenciais para chegarmos até ela", finalizou.

Relembre o caso

Mychelle mora na cidade de Saint Louis, no estado do Missouri. Segundo o pai, ela havia sido vista pela última vez em um imóvel alugado por meio de aplicativo localizado na cidade de Santa Mônica, na Califórnia. O último contato que ele teve com a filha foi no domingo (11), Dia dos Pais, quando recebeu uma mensagem pelo Facebook. Desde então, a família não teve mais notícias.
Preocupados com a falta de comunicação de Mychelle, a família acionou a polícia americana. "No local, as autoridades encontraram o quarto vazio, mas todo destruído, objetos destruídos, passaporte dela rasgado", disse Hermínio.

Veja também:

Homem é morto a tiros na garagem de casa em São Gabriel da Palha

ES vai enfrentar gangorras térmicas com variação de 16ºC no mesmo dia

Bolão de São Domingos do Norte leva R$ 148 mil na quina da Mega-Sena

Motociclista morre em acidente no interior de Castelo

Baleia jubarte é encontrada morta em praia de Aracruz

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estados Unidos Mantenópolis
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados