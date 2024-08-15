Prefeito de cidade do ES vai para os EUA ajudar na busca por filha desaparecida

Mychelle Dias Hespanhol, de 26 anos, foi vista pela última vez em um imóvel alugado por meio de aplicativo na Califórnia Crédito: Acervo pessoal

Atualização Na tarde desta quinta-feira (15), a mãe de Mychelle Dias Hespanhol informou que a filha foi encontrada em um hospital da Califórnia. Confira aqui a reportagem

"A gente vai fazer o possível e o impossível para encontrá-la" Herminio Hespanhol - Pai de Mychelle | Prefeito de Mantenópolis

O último contato que Herminio teve com a filha foi no Dia dos Pais, quando a jovem o mandou uma mensagem pelo Facebook. Segundo ele, pai e filha sempre trocavam mensagens. Nos últimos dias, o prefeito percebeu um comportamento estranho em Mychelle.

"Em algumas mensagens anteriores percebi que ela não estava muito bem, notei uma mudança de comportamento dela nas próprias mensagens. Foi quando passei a ficar preocupado", contou.

Mãe esteve com filha

Mychelle e a mãe, Simone Dias: as duas estiveram juntas no EUA há poucos dias Crédito: Acervo pessoal

Devido às mudanças de comportamento, a mãe de Mychelle, Simone Dias, que reside na cidade mineira de Governador Valadares, decidiu viajar aos Estados Unidos para ficar um pouco ao lado da filha.

Em conversa com A Gazeta, Simone contou que Mychelle sempre foi uma jovem independente e trabalhadora. A mãe chegou a morar nos EUA por 15 anos, e, por isso, a filha sempre ficou nessa "ponte" entre os solos brasileiro e estadunidense. Em 2016, a jovem decidiu sair de vez do Brasil e viver o "sonho americano".

Preocupada com a filha, Simone foi para os EUA no dia 26 de julho e retornou na última quarta-feira (7).

"Vi uns posts dela no Facebook e fiquei preocupada. Decidi ir para os Estados Unidos de surpresa, sem ela saber. Quando cheguei, ela ficou emocionada. Lá, saímos e curtimos muito, até que chegou um dia que ela me disse: 'Mãe, foi ótimo você estar aqui, mas já pode ir, porque tenho que trabalhar'. Ela estava aparentemente bem" Simone Dias - Mãe de Mychelle

Um dia após chegar no Brasil, a mãe notou que a filha estava novamente fazendo postagens estranhas em uma rede social. "No sábado (10), ela posta que estava no aeroporto e que não sabia para onde estava indo", acrescentou.

Consta na postagem oficial feita pela polícia americana sobre o desaparecimento de Mychelle, que a jovem possivelmente sofre de esquizofrenia e transtorno bipolar. A mãe confirmou o caso à reportagem.

"Ela tem transtornos psicológicos. A infância dela foi muito turbulenta, porque eu morava nos EUA e trabalhava muita. Nesse período, ela ficou no Brasil com os avós. Ela fazia um tratamento psicológico aqui no Brasil, tomava medicações, mas Mychelle sempre foi muito agitada", contou.

O desaparecimento

Mychelle Dias Hespanhol, de 26 anos Crédito: Acervo pessoal

Mychelle Dias Hespanhol, de 26 anos, foi vista pela última vez em um imóvel alugado por meio de aplicativo localizado na cidade de Santa Mônica, na Califórnia, Estados Unidos. O último contato com a família foi no último domingo (11), Dia dos Pais.

Preocupados com a falta de comunicação da filha, a família acionou a polícia americana. "No local, as autoridades encontraram o quarto vazio, mas todo destruído, as coisas destruídas, passaporte dela rasgado", disse Herminio.

Ainda de acordo com Herminio, uma pessoa que estava no quarto ao lado de Mychelle contou aos policiais que havia uma moça muita agitada durante a noite. "Mas a polícia não constatou que teve outra pessoa no quarto além dela", acrescentou Herminio.

O Ministério das Relações Exteriores, por meio de sua rede consular nos Estados Unidos, informou, em nota, que permanece à disposição para prestar a assistência consular devida.