Filha de prefeito no ES que sumiu nos EUA é achada em hospital

Preocupados com a falta de comunicação da filha, a família acionou a polícia americana. "No local, as autoridades encontraram o quarto vazio, mas todo destruído, objetos destruídos, passaporte dela rasgado", disse Herminio.

Ainda de acordo com Herminio, uma pessoa que estava no quarto ao lado de Mychelle contou aos policiais que havia uma moça muita agitada durante a noite. "Mas a polícia não constatou que teve outra pessoa no quarto além dela", acrescentou.