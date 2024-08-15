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Filha de prefeito no ES que sumiu nos EUA é achada em hospital

Informação foi confirmada pelos pais de Mychelle Dias Hespanhol, na tarde desta quinta-feira (15)
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

15 ago 2024 às 17:54

Publicado em 15 de Agosto de 2024 às 17:54

A jovem Mychelle Dias Hespanhol, que estava desaparecida na Califórnia, nos Estados Unidos, foi encontrada na tarde desta quinta-feira (15). Segundo a mãe, Simone Dias, a filha foi localizada em um hospital próximo ao aeroporto da cidade. Ela ainda não tem informações sobre o estado de saúde da jovem. A informação também foi confirmada pela pai de Mychelle, Herminio Hespanhol. Veja vídeo:
O pai da jovem, que é prefeito de Mantenópolis, município do Noroeste do Espírito Santo, contou que ela havia sido vista pela última vez em um imóvel alugado por meio de aplicativo localizado na cidade de Santa Mônica, na Califórnia. O último contato que ele teve com Mychelle foi no domingo (11), Dia dos Pais, quando recebeu uma mensagem pelo Facebook. Desde então, a família não teve mais notícias.
Preocupados com a falta de comunicação da filha, a família acionou a polícia americana. "No local, as autoridades encontraram o quarto vazio, mas todo destruído, objetos destruídos, passaporte dela rasgado", disse Herminio.
Mychelle Dias Hespanhol, de 26 anos
Mychelle Dias Hespanhol, de 26 anos Crédito: Acervo pessoal
Ainda de acordo com Herminio, uma pessoa que estava no quarto ao lado de Mychelle contou aos policiais que havia uma moça muita agitada durante a noite. "Mas a polícia não constatou que teve outra pessoa no quarto além dela", acrescentou.
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