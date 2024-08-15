Taxista de Santa Leopoldina desaparece e o carro dele é visto em Vila Velha

Após a publicação da reportagem, a família informou que o homem foi encontrado no município de Guarapari e passa bem. Desta forma, o nome e a imagem dele foram removidos da matéria.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, uma familiar contou que recebeu informações de que o carro dele, um Gol roxo, tinha sido visto em Vila Velha. A família também havia tentado entrar em contato com o desaparecido via telefone, mas sem sucesso.