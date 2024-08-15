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Taxista de Santa Leopoldina desaparece e o carro dele é visto em Vila Velha

Ele saiu de casa, em Braço do Mangaraí, zona rural de Santa Leopoldina sem dizer para onde iria; o homem foi localizado na manhã desta sexta-feira (16)
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

15 ago 2024 às 15:23

Publicado em 15 de Agosto de 2024 às 15:23

Atualização

16/08/2024 - 4:12
Após a publicação da reportagem, a família informou que o homem foi encontrado no município de Guarapari e passa bem. Desta forma, o nome e a imagem dele foram removidos da matéria. 
Um taxista estava desaparecido desde a última segunda-feira (12). Ele saiu de casa, em Braço do Mangaraí, zona rural de Santa Leopoldina, por volta das 8h da manhã, sem dizer para onde iria. Parentes informaram que ele foi localizado na manhã desta sexta-feira (16) no município de Guarapari. Ele passa bem e outros detalhes não foram repassados.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, uma familiar contou que recebeu informações de que o carro dele, um Gol roxo, tinha sido visto em Vila Velha. A família também havia tentado entrar em contato com o desaparecido via telefone, mas sem sucesso.

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