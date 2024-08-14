Atualização
15/08/2024 - 6:08
Um dia após a reportagem de A Gazeta noticiar o desaparecimento, na tarde desta quinta-feira (18), a mãe de Mychelle Dias Hespanhol informou que a filha foi encontrada em um hospital da Califórnia. Leia aqui.
O prefeito do município de Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo, busca por notícias sobre o paradeiro da filha, Mychelle Dias Hespanhol. A jovem de 26 anos, que é cidadã americana, foi vista pela última vez em um imóvel alugado por meio de aplicativo localizado na cidade de Santa Mônica, na Califórnia, Estados Unidos.
Segundo Herminio Hespanhol, o último contato que teve com a filha foi no domingo (11), Dia dos Pais, quando Mychelle o mandou uma mensagem pelo Facebook. Desde então, a família não teve mais contato com a jovem.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, Herminio contou que a filha já havia morado nos Estados Unidos e resolveu retornar para o país há menos de três meses. "Ela estava morando no Missouri, em uma cidade chamada Sant Louis", disse.
De acordo com o prefeito, no último sábado (10), a família teve o conhecimento de que Mychelle havia pegado um voo para Califórnia. Lá, ela foi para a cidade de Santa Mônica, onde, segundo Herminio, deu entrada em no quarto alugado.
Conforme o prefeito, Mychelle deveria ter deixado o local às 11h (horário local dos EUA) do último domingo. No entanto, ela não fez o check out. A família ficou sabendo dessas informações, pois a mãe da jovem conseguiu ter acesso ao e-mail da filha.
Filha do prefeito de Mantenópolis desaparece na Califórnia (EUA)
De acordo com Herminio, na caixa de entrada existiam e-mails da plataforma digital alertando que a jovem precisava fazer o check out naquele domingo, às 11h.
"Ficamos preocupados e acionamos a polícia de Santa Mônica. No local, as autoridades encontraram o quarto vazio, mas todo destruído, as coisas destruídas, passaporte dela rasgado"
Ainda de acordo com Herminio, uma pessoa que estava no quarto ao lado de Mychelle contou aos policiais que havia uma moça muita agitada durante a noite. "Mas a polícia não constatou que teve outra pessoa no quarto além dela", acrescentou.
O celular de Mychelle foi encontrado pela polícia de Santa Mônica, porém, estava quebrado. A família registrou um boletim de ocorrência na delegacia local nesta terça-feira (13).
A reportagem tenta contato com os órgãos responsáveis para mais informações sobre o caso. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.