Mychelle Dias Hespanhol, de 26 anos, desapareceu na Califórnia Crédito: Acervo pessoal

Atualização A Gazeta noticiar o desaparecimento, na tarde desta quinta-feira (18), a mãe de Mychelle Dias Hespanhol informou que a filha foi encontrada em um hospital da Califórnia. Um dia após a reportagem denoticiar o desaparecimento, na tarde desta quinta-feira (18), a mãe de Mychelle Dias Hespanhol informou que a filha foi encontrada em um hospital da Califórnia. Leia aqui

O prefeito do município de Mantenópolis , no Noroeste do Espírito Santo , busca por notícias sobre o paradeiro da filha, Mychelle Dias Hespanhol. A jovem de 26 anos, que é cidadã americana, foi vista pela última vez em um imóvel alugado por meio de aplicativo localizado na cidade de Santa Mônica, na Califórnia, Estados Unidos

Segundo Herminio Hespanhol, o último contato que teve com a filha foi no domingo (11), Dia dos Pais, quando Mychelle o mandou uma mensagem pelo Facebook. Desde então, a família não teve mais contato com a jovem.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, Herminio contou que a filha já havia morado nos Estados Unidos e resolveu retornar para o país há menos de três meses. "Ela estava morando no Missouri, em uma cidade chamada Sant Louis", disse.

De acordo com o prefeito, no último sábado (10), a família teve o conhecimento de que Mychelle havia pegado um voo para Califórnia. Lá, ela foi para a cidade de Santa Mônica, onde, segundo Herminio, deu entrada em no quarto alugado.

Conforme o prefeito, Mychelle deveria ter deixado o local às 11h (horário local dos EUA) do último domingo. No entanto, ela não fez o check out. A família ficou sabendo dessas informações, pois a mãe da jovem conseguiu ter acesso ao e-mail da filha.

Your browser does not support the audio element. Filha do prefeito de Mantenópolis desaparece na Califórnia (EUA)

De acordo com Herminio, na caixa de entrada existiam e-mails da plataforma digital alertando que a jovem precisava fazer o check out naquele domingo, às 11h.

"Ficamos preocupados e acionamos a polícia de Santa Mônica. No local, as autoridades encontraram o quarto vazio, mas todo destruído, as coisas destruídas, passaporte dela rasgado" Herminio Hespanhol - Pai de Mychelle | Prefeito de Mantenópolis

Ainda de acordo com Herminio, uma pessoa que estava no quarto ao lado de Mychelle contou aos policiais que havia uma moça muita agitada durante a noite. "Mas a polícia não constatou que teve outra pessoa no quarto além dela", acrescentou.

O celular de Mychelle foi encontrado pela polícia de Santa Mônica, porém, estava quebrado. A família registrou um boletim de ocorrência na delegacia local nesta terça-feira (13).