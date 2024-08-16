ES vai enfrentar gangorras térmicas com variação de 16°C no mesmo dia

Tempo no Espírito Santo deve ficar aberto, sem chuva, durante o fim de semana Crédito: Fernando Madeira

A semana começou com tempo fechado e frio presente em algumas regiões, mas deve terminar com uma cara diferente em quase todo o Brasil , inclusive no Espírito Santo . A previsão do tempo indica que o fim de semana será de tempo aberto, sem chuva e temperaturas mais altas, que devem ultrapassar 30 °C. O que chama a atenção são as gangorras térmicas, termo usado para destacar a diferença entre a temperatura mínima e a máxima no mesmo dia e local. Nos próximos dias, essa variação pode chegar a 16 °C em um mesmo dia no Estado capixaba.

A amplitude térmica, como também é chamada a gangorra, é consequência da atuação de uma nova massa de ar quente no Brasil. Se o início da semana foi gelado em algumas partes do Brasil, os próximos dias devem ser de predomínio do sol. O meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) Hugo Ramos explica que a amplitude térmica ocorre ao longo do ano, sendo mais comum no inverno.

"Em dias de tempo aberto, temos o amanhecer com uma temperatura um pouco mais amena, em função da perda de calor durante a noite. Mas, ao longo do dia, as temperaturas evoluem, chegando próximo ao que é visto no verão, em função da circulação da massa de ar quente seco, diferente do que tivemos no começo da semana. Nesta sexta (16), teremos predomínio de céu claro, sem previsão de chuva" Hugo Ramos - Meteorologista do Incaper

No início da semana, o frio foi notado em quase todo o Espírito Santo. Nas regiões Sul e Serrana, por exemplo, alguns municípios registraram temperaturas abaixo dos 14 °C. As regiões agora podem alcançar máxima de 33 °C.

Previsão do tempo para os próximos dias no Espírito Santo Crédito: Reprodução | Incaper

Previsão dia a dia:

Sexta-feira (16): Dia será de sol entre nuvens e chuva fraca e rápida, no início da manhã, na região Nordeste. O sol predomina e não há previsão de chuva nas outras áreas. A umidade relativa do ar fica abaixo dos 30%, no período da tarde no trecho sudoeste do Estado.



Dia será de sol entre nuvens e chuva fraca e rápida, no início da manhã, na região Nordeste. O sol predomina e não há previsão de chuva nas outras áreas. A umidade relativa do ar fica abaixo dos 30%, no período da tarde no trecho sudoeste do Estado. Sábado (17): Previsão de sol e poucas nuvens em todo o Espírito Santo. Não há previsão de chuva no Estado. A umidade relativa do ar fica abaixo dos 30% no período da tarde no trecho sudoeste do Estado.



Previsão de sol e poucas nuvens em todo o Espírito Santo. Não há previsão de chuva no Estado. A umidade relativa do ar fica abaixo dos 30% no período da tarde no trecho sudoeste do Estado. Domingo (18): Dia será de tempo estável em todo o Espírito Santo. O sol predomina e não há previsão de chuva no Estado. A umidade relativa do ar fica abaixo dos 30% no período da tarde no trecho sudoeste do Estado.



Os dias devem começar com temperaturas mais baixas, até mesmo com frio em algumas cidades. Ao longo do dia, no entanto, as temperaturas devem subir. Já nesta sexta-feira (16), a Região Sul tem mínima prevista de 17 °C e máxima de 33 °C – uma amplitude térmica de 16 °C. A amplitude pode chegar a 11 °C em Vitória no sábado (17). No domingo (18), último dia do fim de semana, a "gangorra térmica" pode chegar a 16 °C na Região Norte.

Em entrevista ao repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, o meteorologista Hugo Ramos ressaltou que os capixabas precisem ter atenção à saúde. Os cuidados também valem para os produtores rurais.