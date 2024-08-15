Baleia jubarte é encontrada morta em praia de Aracruz

Uma baleia jubarte, de aproximadamente dez metros, foi encontrada morta em Praia Formosa, na localidade de Santa Cruz, em Aracruz, na manhã desta quinta-feira (15), pelo Instituto de Pequisa e Reabilitação de Animais Marinhos (IPRAM).
O Instituto Orca, instituição de referência no atendimento aos encalhes de mamíferos marinhos na região, foi acionado e, ainda no local, identificou que o animal – um macho, em idade juvenil – já estava em avançado estado de decomposição.
A causa do óbito continua sendo investigada, conforme explicou João Marcelo Nogueira, diretor-executivo do Instituto.
“Nós fizemos as coletas necessárias e possíveis e, na sequência, a Secretária de Meio Ambiente de Aracruz já fez a destinação do animal”, explicou, apontando que esta já é a sexta baleia que encalhou no Estado nesta temporada de 2024.