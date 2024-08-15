Baleia jubarte é encontrada morta em praia de Aracruz

Baleia é encontrada morta em praia de Aracruz Crédito: IPRAM/Divulgação

Uma baleia jubarte, de aproximadamente dez metros, foi encontrada morta em Praia Formosa, na localidade de Santa Cruz, em Aracruz , na manhã desta quinta-feira (15), pelo Instituto de Pequisa e Reabilitação de Animais Marinhos (IPRAM).

O Instituto Orca, instituição de referência no atendimento aos encalhes de mamíferos marinhos na região, foi acionado e, ainda no local, identificou que o animal – um macho, em idade juvenil – já estava em avançado estado de decomposição.

A causa do óbito continua sendo investigada, conforme explicou João Marcelo Nogueira, diretor-executivo do Instituto.