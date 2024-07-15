Baleia é encontrada morta em praia de Presidente Kennedy

Uma baleia jubarte adulta foi encontrada no final da manhã de domingo (15) em Praia das Neves, município de Presidente Kennedy, Litoral Sul do Espírito Santo, já na divisa com o Rio de Janeiro. Segundo o Instituto Orca, o animal tinha 11,5 metros de comprimento.
Segundo diretor-executivo do Instituto Orca, João Marcelo Ramos, o sexo da baleia somente será conhecido por meio do DNA, uma vez que a posição e tamanho não permitiam analisar no momento. Houve coleta de material para saber a causa da morte do animal. Esta já é terceira baleia encontrada no Estado na temporada migratória deste ano.
A Secretaria de Meio Ambiente de Presidente Kennedy também esteve no local. De acordo com a administração, o animal se encontrava próximo à foz do Rio Itabapoana. A pasta municipal realizou um relatório fotográfico detalhado do animal e entrou em contato direto com a Petrobras e o Instituto Orca, que realizam o monitoramento da espécie.