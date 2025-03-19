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Jardim Carapina

Prédio incendiado na Serra e casa ao lado são interditados pela Defesa Civil

A prefeitura informou que o prédio deverá ser demolido pelo proprietário, que já foi notificado; a população deve respeitar o isolamento feito no local para evitar acidentes

Publicado em 19 de Março de 2025 às 18:40

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

19 mar 2025 às 18:40
O pequeno prédio foi incendiado no bairro Jardim Carapina, na Serra, na noite do último domingo (16)
O pequeno prédio foi incendiado no bairro Jardim Carapina, na Serra, na noite do último domingo (16) Crédito: Leitor | A Gazeta
pequeno prédio incendiado no bairro Jardim Carapina, na Serra, na noite do último domingo (16) foi interditado pela Defesa Civil Municipal e deverá ser demolido. Uma casa ao lado também foi afetada, e os moradores precisaram deixar o local na tarde desta quarta-feira (19).
Procurada, a Prefeitura da Serra informou que a demolição do prédio é de responsabilidade do proprietário, que já foi notificado. Além disso, o órgão reforça a necessidade da população respeitar o isolamento feito no local para evitar possíveis acidentes.
“A notificação é de caráter imediato e, caso ocorra alguma intercorrência antes da demolição, o proprietário pode responder judicialmente”, disse a Prefeitura da Serra, em nota.

Desentendimento por dinheiro

Em entrevista à TV Gazeta, moradores informaram que uma mulher foi ao local pedir dinheiro emprestado e, ao ter o pedido negado, retirou combustível de uma moto e ateou fogo no imóvel ao lado, que foi destruído pelas chamas. O fogo teria se alastrado rapidamente. Cinco veículos – quatro motos e um carro –, que estavam na garagem do prédio, foram destruídos.
Ainda segundo testemunhas, enquanto ateava fogo, a mulher chegou a ter o braço atingido pelas chamas. Ela fugiu do local, mas foi localizada posteriormente pela Polícia Militar, sendo contida após ser agredida.
A mulher de 41 anos foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina, onde recebeu atendimento médico e, após ser liberada, foi conduzida à 3ª Delegacia Regional da Serra. A Polícia Civil informou que a suspeita acabou autuada em flagrante por provocar incêndio em casa destinada à habitação, sendo encaminhada ao sistema prisional.

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