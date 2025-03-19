Prédio incendiado na Serra e casa ao lado são interditados pela Defesa Civil

O pequeno prédio foi incendiado no bairro Jardim Carapina, na Serra, na noite do último domingo (16) Crédito: Leitor | A Gazeta

Procurada, a Prefeitura da Serra informou que a demolição do prédio é de responsabilidade do proprietário, que já foi notificado. Além disso, o órgão reforça a necessidade da população respeitar o isolamento feito no local para evitar possíveis acidentes.

“A notificação é de caráter imediato e, caso ocorra alguma intercorrência antes da demolição, o proprietário pode responder judicialmente”, disse a Prefeitura da Serra, em nota.

Desentendimento por dinheiro

Em entrevista à TV Gazeta, moradores informaram que uma mulher foi ao local pedir dinheiro emprestado e, ao ter o pedido negado, retirou combustível de uma moto e ateou fogo no imóvel ao lado, que foi destruído pelas chamas. O fogo teria se alastrado rapidamente. Cinco veículos – quatro motos e um carro –, que estavam na garagem do prédio, foram destruídos.

Ainda segundo testemunhas, enquanto ateava fogo, a mulher chegou a ter o braço atingido pelas chamas. Ela fugiu do local, mas foi localizada posteriormente pela Polícia Militar, sendo contida após ser agredida.