Prédio incendiado na Serra e casa ao lado são interditados pela Defesa Civil

O pequeno prédio incendiado no bairro Jardim Carapina, na Serra, na noite do último domingo (16) foi interditado pela Defesa Civil Municipal e deverá ser demolido. Uma casa ao lado também foi afetada, e os moradores precisaram deixar o local na tarde desta quarta-feira (19).
Procurada, a Prefeitura da Serra informou que a demolição do prédio é de responsabilidade do proprietário, que já foi notificado. Além disso, o órgão reforça a necessidade da população respeitar o isolamento feito no local para evitar possíveis acidentes.
“A notificação é de caráter imediato e, caso ocorra alguma intercorrência antes da demolição, o proprietário pode responder judicialmente”, disse a Prefeitura da Serra, em nota.
Desentendimento por dinheiro
Em entrevista à TV Gazeta, moradores informaram que uma mulher foi ao local pedir dinheiro emprestado e, ao ter o pedido negado, retirou combustível de uma moto e ateou fogo no imóvel ao lado, que foi destruído pelas chamas. O fogo teria se alastrado rapidamente. Cinco veículos – quatro motos e um carro –, que estavam na garagem do prédio, foram destruídos.
Ainda segundo testemunhas, enquanto ateava fogo, a mulher chegou a ter o braço atingido pelas chamas. Ela fugiu do local, mas foi localizada posteriormente pela Polícia Militar, sendo contida após ser agredida.
A mulher de 41 anos foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina, onde recebeu atendimento médico e, após ser liberada, foi conduzida à 3ª Delegacia Regional da Serra. A Polícia Civil informou que a suspeita acabou autuada em flagrante por provocar incêndio em casa destinada à habitação, sendo encaminhada ao sistema prisional.