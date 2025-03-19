Homem apanha após tentar assaltar vítima com arma falsa em Vitória

Local da tentativa de assalto que acabou em prisão Crédito: Leitor A Gazeta

Uma tentativa de roubo resultou em uma confusão generalizada na Enseada do Suá, em Vitória. Segundo a Polícia Militar, um homem foi abordado por um assaltante de 26 anos enquanto estava na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes. O suspeito pretendia levar a moto elétrica e o celular.

No entanto, a vítima percebeu que a arma usada pelo criminoso era falsa e reagiu, recusando-se a entregar os pertences. A situação evoluiu para uma luta corporal, atraindo a atenção de populares. O tumulto só foi controlado com a chegada da polícia.

O assaltante alegou que partiu para cima do homem porque, segundo ele, havia uma dívida financeira entre os dois. Ele saiu do confronto com ferimentos no rosto, hematomas na cabeça e foi levado à Unidade de Pronto Atendimento da Praia do Suá. Em seguida, foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência Emergência São Lucas (HEUE) para uma tomografia e avaliação neurocirúrgica. Após receber alta, foi conduzido à 1ª Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado em flagrante por roubo e falsa identidade e encaminhado ao sistema prisional.