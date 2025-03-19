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Enseada do Suá

Homem apanha após tentar assaltar vítima com arma falsa em Vitória

O suspeito pretendia levar moto elétrica e celular da vítima, que percebeu que a arma usada pelo criminoso era falsa

Publicado em 19 de Março de 2025 às 12:04

Vitor Antunes

Vitor Antunes

Publicado em 

19 mar 2025 às 12:04
Confusão ocorreu no bairro Enseada do Suá, em Vitória. Suspeito foi levado ao sistema prisional
Local da tentativa de assalto que acabou em prisão Crédito: Leitor A Gazeta
Uma tentativa de roubo resultou em uma confusão generalizada na Enseada do Suá, em Vitória. Segundo a Polícia Militar, um homem foi abordado por um assaltante de 26 anos enquanto estava na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes. O suspeito pretendia levar a moto elétrica e o celular.
No entanto, a vítima percebeu que a arma usada pelo criminoso era falsa e reagiu, recusando-se a entregar os pertences. A situação evoluiu para uma luta corporal, atraindo a atenção de populares. O tumulto só foi controlado com a chegada da polícia.
O assaltante alegou que partiu para cima do homem porque, segundo ele, havia uma dívida financeira entre os dois. Ele saiu do confronto com ferimentos no rosto, hematomas na cabeça e foi levado à Unidade de Pronto Atendimento da Praia do Suá. Em seguida, foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência Emergência São Lucas (HEUE) para uma tomografia e avaliação neurocirúrgica. Após receber alta, foi conduzido à 1ª Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado em flagrante por roubo e falsa identidade e encaminhado ao sistema prisional.

Correção

19/03/2025 - 12:55
A versão anterior da reportagem informou que o crime ocorreu na Praia do Suá, mas imagens recebidas posteriormente à publicação indicam que a tentativa de assalto ocorreu já no bairro Enseada do Suá. O texto foi corrigido. 

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