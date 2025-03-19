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Homem é preso por invadir casa do prefeito de Marataízes pela segunda vez

O suspeito, de 20 anos, já tinha sido capturado em fevereiro deste ano por entrar no imóvel de Toninho Bitencourt; após sair da cadeia, ele retornou ao mesmo local para cometer o crime novamente

Publicado em 19 de Março de 2025 às 14:18

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 mar 2025 às 14:18
Homem é preso pela segunda vez por furtar casa do prefeito de Marataízes
Homem já havia sido preso pelo mesmo crime, mas, após sair da cadeia, foi até a casa do prefeito mais uma vez Crédito: Polícia Civil
Um homem de 20 anos foi preso, na madrugada desta quarta-feira (19), suspeito de invadir e furtar a casa do prefeito de Marataízes, no Sul do Espírito Santo, Toninho Bitencourt. O que chama mais atenção nesse caso é que essa não foi a primeira vez: o jovem já havia sido capturado, no mês passado, por entrar no imóvel do político e furtar vários itens. 
Segundo o titular da delegacia de Marataízes, delegado Thiago Viana, o suspeito, Mateus Caetano Lopes, estava preso pela primeira invasão e furto na casa do prefeito, que ocorreu no dia 5 de fevereiro, no bairro Filemon Tenório. Na data, ele levou um par de tênis, um celular, utensílios domésticos, bolsas e roupas.
“Ele recebeu alvará de soltura ontem (dia 18) e voltou novamente a cometer crimes. Além da casa do prefeito, ele furtou uma padaria, levando roupas e dinheiro. O suspeito foi localizado em um ponto de tráfico de drogas na Barra de Itapemirim. Ele contou que usou o dinheiro em drogas”, detalhou o delegado, que autuou o suspeito por furto qualificado novamente.
Mateus será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes. A prefeitura foi procurada para se manifestar sobre o caso, mas, até a publicação desta matéria, não deu retorno. 

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